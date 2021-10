"Es una espina clavada": Will Smith escoge la peor película de su carrera y selecciona las dos mejores

La carrera tanto televisiva como cinematográfica de Will Smith no podría entenderse sin la serie de El Príncipe de Bel Air. Pero tampoco sin otros proyectos tan populares como Independence Day, Men in Black o En Busca de la Felicidad, sin duda alguna varias de sus cintas más reconocidas tanto por el público general como por la crítica. Sin embargo, no todos los proyectos fueron tan exitosos como estos ni dejaron a Will Smith en una posición tan alta.

Algo que no tiene ningún reparo en reconocer, tal y como ha demostrado recientemente en una entrevista para el programa Actually Me de GQ. Hace ya varios días, el actor acudía al canal de YouTube de la prestigiosa revista estadounidense para responder a las preguntas que le habían hecho sus fans a través de las redes sociales. Entre ellas algunas relacionadas con su trayectoria, sobre la que terminó hablando largo y tendido.

Wild Wild West sigue siendo una espina clavada

Después de que un seguidor le preguntara cuál había sido la peor película en la que había trabajado a lo largo de su carrera, Will Smith no tuvo ningún problema en confesar que Wild Wild West. Después de rechazar ser Neo en la saga Matrix para adentrarse en este proyecto, el actor recibió algunas de las peores críticas de su carrera. Por esa misma razón, Will Smith reconoce que es uno de los peores proyectos en los que se ha embarcado: "No lo sé, Wild Wild West sigue siendo una espina clavada. Verme vestido así… no me gusta".

Después de hablar sobre la película que borraría de su currículum, Will Smith ha tenido que dar a conocer el proyecto por el que se siente más orgulloso. Sin embargo, y dado que no podía quedarse con una sola película, ha terminado quedándose con dos: "Sobre la mejor, creo que hay un empate entre la primera de Men in Black y En busca de la felicidad". A pesar de que reconoce que las pone en lo más alto de la tabla por distintos motivos, el actor reconoce que son casi perfectas para él.

Del Príncipe de Bel Air a Cobra Kai

Mientras que la primera de estas películas supuso la consagración de Will Smith como actor, quien ya triunfó previamente gracias a proyectos como El Príncipe de Bel Air o Independence Day, la segunda le valió una nominación para los Oscar. Por esa misma razón, y dado el apoyo tanto del público como de la crítica con estos proyectos, el actor reconoce que fueron películas casi perfectas para él. Desde entonces, Smith continúa ligado tanto al mundo de la interpretación como a lo que sucede por detrás de las cámaras.

Después de participar en películas como Bad Boys For Life, Aladdin o Gemini Man, el actor trabaja para sacar adelante la nueva serie de El Príncipe de Bel Air. También colabora en otros proyectos tan exitosos como Cobra Kai, donde ejerce como productor ejecutivo de la serie.