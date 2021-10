Hay pocas películas tan físicas y tan teóricas a la vez. Tan divertidas y tan desoladoras. Tan hipnóticas y desagradables. Los extremos, los opuestos, hacen de Titane, la ganadora de la Palma de Oro en Cannes, una obra contradictoria, imperfecta y apasionante. Con solo 37 años, su directora, la francesa Julia Ducournau ha hecho historia. Ha ganado el premio más prestigioso, con una película de género y que rompe el género, en todos los sentidos.

Titane empieza como un thriller con ecos de Cronenberg, juega con el sexy killer -un subgénero del terror-, que le viene muy bien para presentarnos a un antipático personaje, y acaba siendo un drama y una historia de amor entre dos seres solitarios, la debutante Agathe Rousselle y el veterano Vincent Lindon. Y en todo eso hay música, violencia, sexo con coches y una destrucción de estereotipos sexuales y de género. Para las que nos costó entender a Judith Butler, Ducounau explica eso del que el género es un constructo con sagacidad y con La Macarena de fondo. Habla del Manifiesto Cybor, de Donna Haraway y habla del cuerpo como castigo, como dispositivo biológico, que diría Foucault. Mucha teoría, pero no se asusten, que Titane es puro experimento y su directora, admiradora de Cría Cuervos de Carlos Saura -referencia nada baladí-, es una de las creadoras más prometedoras e interesantes que ha surgido en los últimos años.

¿Cómo pasa una el verano después de ganar en julio La Palma de Oro en Cannes?

Bueno… hay muchas cosas, primero emocionalmente. Me llevó mucho tiempo relajarme y echar los nervios y descansar mi mente y mi cabeza. Pasaron muchas cosas, creo que no lo he procesado del todo y creo que nunca lo haré, y espero que nunca lo haga del todo.

Es que es la segunda mujer en la historia, después de Jane Campion en ganar el premio...

Como realizadora es el premio más bonito que puedes ganar, pero también ocurrió algo histórico en ese momento en el escenario y así lo sentí. Me superó, fue algo que se movía hacia adelanta a través de mí y de mi película y más allá de mí y de la película. Fue emocionante e importante. Me hizo pensar mucho en el futuro, en las directoras, en las mujeres que lo ganaron. También en que estamos en constante movimiento. Eso me hizo sentir muy bien y me ayudó a procesar mis sentimientos en ese momento, porque me di cuenta de que no estaba sola, que había otras mujeres en ese lugar después de mí. Luego en casa, ya te digo que no cambió nada mi vida. Todavía me lavo mis dientes, me pongo mi pijama, no me pongo maquillaje...

Titane es una película de género, que usa el terror y otros subgéneros, que gana un festival de clase A, ¿sigue estando poco legitimado el cine de género?

Sí, creo que todavía hoy se subestima un poco. Parece como que es algo que no puede elevarte tanto como otro tipo de películas, aunque sabemos que en nuestra generación hay muchos directores que han usado el género de muchas maneras, para hablar del individuo, de humanidad. Es posible hacer eso y es lo que hay que intentar hacer. Creo que cada vez es más aceptado gracias a éxitos enormes como Hereditary o como el cine de Robert Eggers. Es importante que se reconozca en un festival tan prestigioso a nivel mundial, combinado con el éxito que están teniendo todos estos directores, pues creo que poco a poco se aceptará como un trabajo de gran valor artístico.

Y si algo tiene Titane es que rompe los géneros cinematográficos para romper o, al menos, cuestionar los géneros humanos, el binarismo de género, los estereotipos sexuales, ¿era su principal objetivo?

Quería derribar el estereotipo de género, ya desde el origen del personaje principal, pero también con otras decisiones formales. Con la luz, con los colores, con lo frío y los azules para diseñar la parte femenina y los tonos más calientes y rosas para la parte masculina. En realidad siempre estoy intentando hacer eso, derribar los estereotipos, por ejemplo los términos de maternidad y paternidad están cuestionados. Él quiere ser un padre a toda costa y ella no quiere ser madre. Eso todo va contra los constructos sociales que señalan lo que debe ser una mujer. Es totalmente intencional, porque me interesaba hablar de ello, no porque tenga un programa político colgado en la pared y que vaya siguiendo a rajatabla. Pero sí creo que hay temas en mi película, que hay personajes y gente humana y hay algo dentro de mí que inherentemente derriba barreras, rompe las etiquetas, hay algo en mí que me dice que tengo que destruirlas cuando las veo.

Y esas etiquetas, estereotipos se derriban sobre todo en dos escenas, una al principio, donde la protagonista baila sexualizada bajo la mirada escópica de los hombres y, otra, más adelante, donde baila delante de los bomberos con otro cuerpo ya no feminizado y la reacción de los hombres es otra distinta. Es casi una escena que bebe de Foucault, de Butler, de Preciado y que desvela el trampantojo de la construcción social del género... ¿Cómo planificó esas escenas que dialogan entre sí?

Lo primero es que en la primera escena, con los coches, lo que quería era construir una evolución dentro de la propia escena entre la mirada masculina que se impone a las mujeres y a los coches, como los tratan de la misma forma. Y eso es así al principio, en los dos tercios de la escena, pero cuando llegamos a ella, al personaje femenino, ella le da la vuelta a la narrativa y la hace suya. Ella mira a cámara, ya no la miras tú, porque ella te mira a ti y toma el control de todo, controla la situación, la de su cuerpo, y la relación con los coches. Ahora ella está dominando al coche y no al revés. Esa evolución en la escena es la que destruye la male gaze, mirada masculina, y convierta al personaje femenino en protagonista absoluta. Un personaje difícil, que puede que no guste, pero es la protagonista te mira a los ojos y te dice 'hola'. Esa era la intención de esa escena.

¿Y la otra?

La del final me encanta. Es una de mis escenas favoritas, tanto al rodarla como al ver el resultado. Estoy muy orgullosa. Es una escena en la que por primera vez la vemos como la persona en la que se ha convertido, y la aceptamos completamente. Y en la forma en la que le miran los bomberos, comparado con los hombres del principio del filme, es diferente. Son hombres que bailan y chocan, masculinos, son violentos, pero cuando la ven es como si estuvieran en una iglesia, es como una revelación. No saben lo que miran, pero hay algo que no pueden dejar de mirar, aunque algunos aparten la mirada porque es demasiado para ellos. No hay nada sexualizado esta vez, pero era fundamental en la forma en la que aceptamos a este personaje, porque aceptamos su animal salvaje, da igual su género, da igual su monstruosidad. De nuevo, de una forma diferente, ya no hay un juego de poder con el espectador, ahora es vulnerable y comparte con el espectador su verdad sobre él, una verdad que el personaje de Vincent Lindon ni siquiera puede ver, porque es demasiado para él. Hay mucha generosidad y vulnerabilidad en esa escena.

Su cine es un cine del cuerpo, de la carne, también de lo cybor, lo veíamos en Crudo, su primera película donde estaba el dolor físico de la adolescencia en las mujeres, y aquí es el dolor en el cuerpo femenino, ¿no se puede escapar de eso?

Siendo honesta, creo que el personaje de Vincent Lindon sufre mucho dolor también, a un nivel diferente, es cierto, pero aunque lo parezca su cuerpo no está en buena forma…(bromea la realizadora)

Cierto, hay también una idea de corporalidad y dolor masculino muy potente, pero es cierto que en el personaje femenino está el embarazo...

La parte del embarazo es fantástica. Quería rodar los cuerpos de la misma forma porque para mí no hay nada sexual en los cuerpos. Bueno, está la escena del coche, esa sí es sexual por el motivo que explicaba antes, pero después solo quiero mostrar dos cuerpos triviales, vulnerables. Ambos cuerpos se intentan imponer una armadura, una con las cintas presionándose, otro con los músculos. Lo hacen para evitar el dolor, pero se generan más dolor con todo ese esfuerzo. Intentando no sentir dolor se infligen dolor y es una ironía que me gustaba mucho mostrar, porque creo que es emocionante que dos personajes que se sienten increíblemente abrumados por sus propios cuerpos, sean dos titanes, que son como dioses o titanes. Pueden ser dioses, pero son humildes por el dolor que se infligen a sus cuerpos por el deseo de no sentirle y eso les hace humanos y enternecedores.