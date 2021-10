Xavier Vidal-Folch

Jornada triste para las instituciones. La fiscalía se propone exonerar al rey emérito de delitos en sus movimientos de dinero. Unos porque no son perseguibles, pues los realizó bajo la protección de la inviolabilidad. Otros, porque los habría reparado mediante regularizaciones fiscales, o porque han prescrito, o por falta de otras pruebas.

El motivo de la tristeza no es que el anterior jefe del Estado salga de este trance. No. Sino que los motivos para ello sean procesales, formales. No se refieren al contenido de sus actuaciones. Y así no sabremos exactamente qué pasó. Pues no habrá decisión judicial que las verifique como ciertas. O como inexistentes. Guste o disguste, las sombras sobre las instituciones, o quienes las encarnaron, para nada refuerza la confianza ciudadana.

Tampoco es buena la reacción de Pablo Casado y los suyos contra el proyecto gubernamental de ley de vivienda. Otra vez lo mismo: no porque se opongan al contenido, del que pueden discrepar, faltaría, sino del modo de oponerse. Anunciando que bloquearán la aplicación de la ley en autonomías y ayuntamientos; y recurriendo al Tribunal Constitucional. Bloquear la legalidad es la vía insumisa de Puigdemont. El anuncio del recurso judicial demuestra poca fe en que sus razones puedan convencer a los demás, en el Congreso. Lo procedente en la secuencia democrática es primero, discutir el proyecto; y solo una vez aprobado, si se aprueba tal cual, anunciar el recurso. Invertir los tiempos es apresurado. Y también, institucionalmente dañino.