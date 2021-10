Soledad Gallego-Díaz

El hecho de que finalmente la fiscalía considere que no hay motivos para mantener abiertas las investigaciones sobre la conducta del rey emérito, Juan Carlos I, no debería ser argumento para no enfocar el problema que se ha planteado respecto a la posible conducta inapropiada de un jefe de Estado, al que se requiere ejemplaridad. Y si la ejemplaridad no llega por iniciativa propia, debería llegar por exigencia legal. Es decir, los juristas deberían estudiar qué margen deja la Constitución para elaborar una ley orgánica que regule, no solo los supuestos de abdicación, sobre lo que hay ya un precedente específico, sino también otros comportamientos relacionados con el ejercicio de su función. Mecanismos que aseguren, por ejemplo, una mayor transparencia. Ha quedado en evidencia que los sucesivos presidentes de Gobierno no fueron capaces de informarse ni de aconsejar al jefe del Estado sobre actuaciones inconvenientes. Es posible que esa pasividad se debiera a que no se consideraban autorizados para ello, pero también es posible que no ejercieran su propia función adecuadamente, explicando a don Juan Carlos que conocían sus actividades y aconsejándole que las pusiera en orden, para lo que no hubiera hecho falta ninguna ley.