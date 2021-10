Almodóvar: "Los ataques homófobos han crecido y el partido que lo niega es uno de los causantes"

El director de cine Pedro Almodóvar trae a Hoy por Hoy Madres Pararelas, que llega a los cines tras lucirse en varios festivales internacionales como Venecia y San Sebastián y con una prometedora trayectoria. En ella, Janis y Ana, dos mujeres solteras, solas, embarazadas, se conocen al parir en un hospital y en ese momento sus vidas se unen. Las madres rondan al cineasta manchego, que ha sabido sacar en pantalla a mujeres que nunca antes habían salido: madres abnegadas, imperfectas, liberadas, anuladas, abandonadas, ausentes, fuertes, sexuales, malas madres... Àngels Barceló ha hablado con Pedro Almodóvar de cine, de madres, de homofobia, y muchas más cosas:

¿Todo tu vida has estado absorbiendo cosas de tu madre?

Sí, no he sido consciente hasta que he hecho 22 películas. Es una presencia constante en mi cine. He convivido con mi madre pero no mucho, no he estado pegado a mi madre, pero cada vez iba descubriéndola más. Y si hubiera sido 20 años antes, ella hubiera estado en la mayoría de mis películas, porque era una especie de Rafaela Aparicio, una actriz natural a la que todo le suena a verdad. No tenía ningún respeto al cine, improvisaba el diálogo.

¿Cuándo descubrió ella que tú querías dedicarte al cine?

Fue la única escena dura con mis padres. El día que, antes de ir a la universidad, les dije a mis padres que no me quedaba en el pueblo y me iba a Madrid. Mis padres tenían otro futuro pensado para mi: me habían buscado un trabajo en el banco del pueblo, y yo les dije que no. Mi padre me dijo que me iba a mandar a la Guardia Civil porque era menor. De jóvenes queríamos ser autosuficientes. Al menos, los de mi generación. Yo no hubiera tenido cara para de pedir dinero.

Como concesión saqué una oposición en la Telefónica y me fui a trabajar allí, para mis padres eso supuso una gran seguridad; pero al salir yo vivía mi vida artística.

En tu película rindes homenaje a las madres y mujeres resistentes que mantienen la familia y la memoria... ¿desde cuándo te rondan estas Madres paralelas?

Hacía tiempo que me rondaba. Desde hace diez años, pero la historia no me acaba de gustar entonces; ahora ya he sabido donde estoy y escribí el guion del tirón durante 3 meses de confinamiento. Me cundió muchísimo no tener visitas ni quedar con nadie.

¿Es tu película más comprometida?

Es la película más política que he hecho. Aunque no tengo familiares en esa situación, he sido muy sensible al problema de las fosas. Lo más importante de la película es el dilema moral de la protagonista, empeñada en la verdad histórica y al mismo tiempo en la no verdad personal.

Janis, el personaje de Penélope Cruz, es la pieza clave que une en la película dos historias, porque es la encargada de desenterrar la verdad, la suya y la colectiva. Es quien nos acerca a la realidad de las fosas ¿No es difícil de entender que sean algunos de las generaciones de los biznietos los que pongan problemas para abrir esas fosas?

Así es, Àngels. Es inaudito, cómo se pueden heredar esos odios... viendo la manifestación que hubo en Chueca hace pocas semanas... ¿de dónde les viene a los más jóvenes el odio a los homosexuales? Los ataques homófobos han crecido. El partido que lo niega (Vox) es uno de los causantes de crear esta atmósfera. Cosas como la manifestación neonazi en Chueca era impensable hace 20 o 30 años. Hemos ido a peor. La ultraderecha hace unos discursos sin ningún tipo de prejuicios que son el caldo de cultivo.

Si miramos a esta película, y en el pasado a otras, nos encontramos con una figura muy importante: la de Penélope Cruz. ¿Podríamos considerarla como tu hija cinematográfica?

Yo para Penélope Cruz he sido una obsesión desde que era muy pequeña. Me dijo que con 13 años, cuando vio '¡Átame!', decidió ser actriz. Soñaba con trabajar conmigo. Cuando yo la vi en 'Jamón, jamón', me pasó lo mismo con ella. la interpretación de Penélope es el resultado de muchísimos ensayos; ella es una madre feliz de dos hijos y trabajamos mucho el papel de madre con culpa.

Hace unas semanas podíamos leer un interesante artículo del periodista Gregorio Belinchón, del diario El País donde reflexionaba sobre el incontestable peso y reconocimiento internacional, más allá de sus muchos premios, del que goza Penélope Cruz, frente al, y cito textualmente, "... el poco aprecio, incluso el desprecio, que parte de los españoles muestran ante la labor extraordinaria de Cruz" ¿Por qué crees que pasa esto?

Hay algo en el matrimonio Bardem-Cruz que en ocasiones ha sido la bestia negra de gran parte de la derecha. le ha llegado por casarse con un actor que pertenece a una saga de izquierdas desde hace muchas generaciones. Se ha sido muy injustos con ellos. Los políticos han llegado a decir barbaridades sobre Javier.

¿Te siguen importando los premios y las nominaciones?

Sí, me siguen importando. Cuando voy a los Oscar veo muy claro que represento a mi país, a España, y siento un compromiso abrumador.