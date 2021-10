La opinión de Carles Francino

Dentro de la larga lista de latiguillos que utilizamos los periodistas, sobre todo los periodistas de radio, está aquel que dice…parece un chiste, ¿verdad?... aquel que dice: “Hoy el día viene muy cargado de economía…” bueno, hoy es uno de esos días. Confieso que a mí en realidad me están cargando otras cosas y creo que a muchos se nos está agotando la paciencia.

El precio de la luz continúa desbocado y con una bronca no pequeña entre el Gobierno y las eléctricas; el salario mínimo empieza a aplicarse, pero sin el apoyo de los empresarios; de las pensiones, de aquel consenso alumbrado hace años en el famoso pacto de Toledo, el Partido Popular se descuelga -o amaga con descolgarse-, y la nueva ley de vivienda, que intenta -no sé si con los instrumentos adecuados o no- intenta poner un poco de sensatez en el precio de los alquileres…bueno, ha provocado otro follón que va a llegar incluso -para variar- al Tribunal Constitucional.

Por eso digo yo que más que cargar la economía, creo que lo que tenemos cargadas son las narices, por no decir otra cosa. Porque… ¿es imposible el acuerdo en nada? ¿en ninguno de los grandes temas económicos y sociales que tenemos pendientes puede haber un frente común? A mí, sinceramente me desespera. Sobre todo porque mientras vuelan las bofetadas, España tiene a seis millones de personas -seis millones- en pobreza severa. Son datos de Cáritas, de hoy mismo. No sé si a los profesionales de la bronca les importa mucho eso, pero si les importa la verdad es que no se nota.