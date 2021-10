Carlos Boyero, sobre 'Madres paralelas': "Me parece una película oportunista, a mí me provoca tedio"

El próximo viernes 8 de octubre llega a las salas uno de los estrenos más esperados del director manchego, 'Madres paralelas', estreno que estaba previsto para el día 10 de septiembre y se ha retrasado casi un mes. Aunque se haya hecho esperar, nuestro crítico ya ha visto la última de Almodóvar y, por fin, ha podido conciliar el sueño.

Madres paralelas Duración 123 min. Dirección Pedro Almodóvar Guión Pedro Almodóvar Reparto Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Rossy de Palma, Julieta Serrano

Carlos Boyero reconoce que ha tenido problemas para poder ir a verla. “Intentaba verla en variados pases y contaban que estaban ocupados todos los pases debido al covid, que no había sitio para mí, como son tan generosos me hicieron un hueco”, comenta el crítico.

"Me tenía que tapar la boca educadamente ante mi gesto de aburrimiento"

Para la mayoría de personas que ya la han visto lo nuevo de Almodóvar es una película con una gran carga emocional. “Dicen que es una película que desata las lágrimas, yo debo de ser muy raro o tener una sensibilidad especial. Estoy deseando que me hagan llorar en el cine, que me den ese golpe en las entrañas. Yo la he visto en plan iceberg. Me tenía que tapar la boca educadamente ante mi gesto de aburrimiento. Es algo que me ocurre frecuentemente con el cine de Almodóvar”, explica Boyero.

El último filme de Pedro Almodóvar supone el retorno del cineasta a las historias de mujeres, después de su aclamada ‘Dolor y gloria’ donde el centro de la acción le sucede a su álter ego, Salvador Mallo. En esa ocasión nos encontramos con una historia sobre la maternidad con una gran reivindicación: la memoria histórica.

“Es una película sobre la maternidad, Almodóvar debe saber muchísimo sobre ello, pero yo no. Habla de muchas cosas oportunas y oportunistas más bien. A la vez que te habla de la maternidad te quiere hablar de las fosas y de las violaciones en grupo”, critica Boyero.

Reconoce el talento, pero a él no le gusta

El crítico destaca que lo que mejor hace el director manchego es rodearse de buenas actrices y potenciar su talento. “Había oído que era la mejor interpretación de la carrera de Penélope Cruz, ella nunca está mal, pero aquí no creo que su personaje vaya a formar parte de las grandes creaciones de la historia del cine. A veces suelta algún discurso que a me suena a panfleto”, valora Boyero.

Hace tiempo que a Carlos Boyero no le convence ninguna película de Pedro Almodóvar, concretamente desde ‘Volver’ y aunque algunas le son indiferentes, otras le resultan “irritantes por pretenciosas y lo oportunista de su cine. Almodóvar siempre se ha llevado muy bien con el signo de los tiempos”, destaca.

Aunque reconoce que es innegable el talento del cineasta, reconoce que es un talento que a él no le enamora.

Día del cine español

Sería impensable hablar del cine español sin mencionar a Pedro Almodóvar, y este miércoles 6 de octubre se celebra por primera vez el Día del Cine Español. Fecha que coincide con el final de rodaje de ‘Una pareja feliz’, ópera prima de Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga, protagonizada por Fernando Fernán Gómez.

Titane Duración 107 min. Dirección Julia Ducournau Guión Julia Ducournau Reparto Vincent Lindon, Dominique Frot, Agathe Rousselle, Nathalie Boyer

A propósito de esta celebración, Pepa Blanes ha desmontado siete falsos mitos que rodean el cine patrio.

‘Titane’ llega a las salas este viernes

La película ganadora de la Palma de Oro en Cannes, ‘Titane’, llega a las salas este viernes 8 de octubre. Aunque nuestro crítico ya hablo de ella cuando se presentó en el Festival de Cannes. La llegada a las salas de este filme era una buena ocasión para conocer más de uno de los motivos por los que Boyero no quiere volver a pisar un festival.

Carlos Boyero nos regala su particular sinopsis: “Es una señora lesbiana que mata a sus amantes con un punzón, no sé por qué. Tiene relaciones con sexuales con los coches, vaya que folla con coches, por si no se me había entendido. Se queda embarazada de los coches y pare a una criatura muy particular”.

Aunque en el Festival de Cannes fue muy alabada, al crítico le parece “una estupidez notable”. Ante el temor de su valoración el crítico responde: “Miedo me da a mi pasarme en compañía de tanta tontería dos horas de mi precioso tiempo”.