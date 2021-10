Daniel Monzón: "Ahora vivimos mejor, pero quizá se ha perdido un espíritu más salvaje"

Daniel Monzón y Jorge Guerricaechevarría se han propuesto homenajear al cine quinqui y mirar a la España de la Transición. Lo hacen en Las leyes de la frontera, una película que bebe del género, lo estiliza, pero además busca mirar a todos aquellos que no fueron llamados a la fiesta de la democracia. Adaptación de la novela de Javier Cercas, la película se aleja de los posicionamientos nostálgicos, pero sí conecta con una juventud desesperanzada como la de nuestros días.

Otra vez trabajando juntos, director y guionista, ¿cuál es el secreto?

Daniel Monzón: Tengo un truco con Jorge, más que hacer una película es que vivimos una aventura cada vez. Hacer cine es embarcarse en una aventura y nosotros nos hemos embarcado ya en unas cuantas. A mí lo que me seducen son proyectos complicados donde sumergirme y eso es una manera de atraer a Jorge.

Es una adaptación de una novela de Javier Cercas, ¿qué ha sido lo más complicado de esa adaptación?

Jorge Guerricaechevarría: Había un productor español que decía que no sabía por qué compraba libros para hacer adaptaciones, que iba a comprar cuentos porque luego sobraba mucho. La parte mas complicada es cómo condensar la sensación que te ha producido el libro. Al final lo que vas a hacer es una interpretación de la obra. Si ahí te equivocas todo va a ir mal. Si el libro de repente te lleva a reproducir con mucho detalle una serie de cosas y te metes por un camino de ir muy cercano al libro, te puedes perder. Encontrar la esencia de lo que quieres contar y quitar todo lo demás es lo más complicado.

Daniel Monzón: Lo que tienes que ser es fiel al espíritu e infiel a la letra, porque son dos lenguajes distintos. Es una cosa que Cercas entendió perfectamente. Si tú vas a adaptar una novela es porque te ha gustado y quieres reflejar lo que te emocionó. En ese sentido el libro es una partitura y cada director completa esa propuesta con su mirada. En el momento en que vio la película, se levantó y nos abrazó porque le había parecido perfecta. Estaba todo lo que él contaba en la novela, pero la habíamos hecho nuestra.

¿Hay escritores a los que se les tiene más miedo que a otros?

Jorge Gerricaechevarría: Tienes que perderles el respeto. Imagino que adaptar a Vargas Llosa o algo así te debe imponer mucho. Yo prefiero no conocer a los autores antes de la adaptación, para que no te imponga nada. Tienes que coger esos personajes y esa historia y volver a crearla con el lenguaje cinematográfico. Es como un puzle que tienes que deshacer y volver a hacer de otra manera.

Daniel Monzón: Perder el respeto en el buen sentido. Tienes que reflejar las emociones que te han movido a adaptar esa novela. Cuando terminamos el guion yo pensé que si fuera el autor de la novela, me gustaría. Lo mejor de tener una novela es que cuando es un guion original tú vas caminando sobre un camino que no existe y hay un momento a mitad que te entra una angustia tremenda. Sin embargo, la novela sí sabes que va a ir a algún lado, porque te ha emocionado.

La historia que centra la película es un romance, pero es la excusa para hablar de la España de entonces y de la de ahora, ¿por qué vertebrar todo con una historia de amor? ¿Qué aportaba al relato?

Jorge Guerricaechevarría: Creo que el romance aporta muchas cosas en cualquier historia y en ese caso me gustaba mucho ese punto de la adolescencia, de transición. cuando te crees que eres un adulto, pero no lo eres. Esa angustia de quién quieres ser. Es un momento muy gozoso y muy angustioso. En esa época aparece también el componente del amor, de las relaciones sentimentales. Todo eso se junta y creo ese coctel que es la adolescencia.

Daniel Monzón: La historia de amor es lo que tiene que vértebra la película, llevarte de la mano hasta al final. Pero estamos haciendo un retrato de una época. La de la transición, la España del 78, donde la Cara A del LP de la democracia era la de la libertad, dejar atrás el franquismo, todo es luminoso y estupendo. La cara B era otra cosa. Era la de esa gente que se arracimaba en los arrabales de las ciudades, a las que llegaban en busca de trabajo, pero no lo encontraban, cuyos hijos veían que ahí se estaba celebrando una fiesta pero no estaban invitados. Esa desesperanza y esa angustia hacían que dijeran que también iban a participar como fuera en esa fiesta, incluso a las bravas. Si había que atracar un banco, se atracaba, o robar un coche. Era gente que vivía muy deprisa y moría muy deprisa. Todo ese retrato lo hacemos a través de un personaje que viene de la clase media, que salta al otro lado. Nosotros seguimos toda su peripecia emocional. Al principio encuentra esa familia que no tiene, esos amigos, se enamora de esa chica arrolladora. Expresa un poco la rebeldía adolescente, pero todo eso gira en un momento dado y ya no es tan divertido. La película tiene mucha ambigüedad. Este chico, al final, se le empuja a volver al redil. Tiene una segunda oportunidad, pero el otro no. Al otro lado de la frontera no hay una segunda oportunidad. Volviendo al redil también de alguna manera has renunciado a lo pasional, a lo intenso.

Es una juventud sin futuro, no sé si de alguna manera y salvando las distancias, eso conecta con los jóvenes de hoy

Daniel Monzón: Las pulsaciones emocionales de aquellos personajes y estos son las mismas. Hay una lógica identificación de la juventud de entonces con la de ahora. Es evidente que la situación de entonces no existe. Allí era gente pobre como las ratas, hacinada en poblados, pero sí existe esa desesperanza en el futuro. Hay una identificación muy clara en los jóvenes que ven la película ahora con los de aquel momento. Gente que tiene tres carreras, cuatro máster y demás y están repartiendo cosas en bicicleta. Sí hay una desesperanza en el futuro que les hermana.

Jorge Guerricaechevarría: En aquel momento la juventud de aquella época sentía que tenía el mundo por delante. Estas nuevas generaciones sí piensan que van a vivir peor que sus padres. Es una desesperanza más general, entonces tenía que ver más con la clase social. Ahora quizá entra la falta de ilusión.

Ahora que se debate tanto sobre nostalgia y sobre en qué época se vivía mejor, si en ese pasado de nuestros padres o en este presente incierto, ¿la película también entra en ese debate?

Daniel Monzón: La película en ningún momento dice que antes vivíamos mejor. Es que los abaten a balazos. Ahora vivimos mejor, todo es mucho más civilizado. Pero si está por debajo esa idea de que quizá se ha perdido un espíritu más salvaje. En absoluto, cómo vamos a decir que vivíamos mejor.

Jorge Guerricaechevarría: La nostalgia siempre está ahí. Lo que pasa es que llega un punto que nos alcanza. De joven me atraían los años setenta y ahora ves que lo que está de moda son los noventa. Que no nos gustaban y ahora los relees y ves que no estaban tan mal. Siempre tenemos esa tendencia, porque al final solo recordamos la parte más brillante y la agrandamos.

Hay una estilización en este retrato de la época, ¿por qué?

Daniel Monzón: Lo primero es agarrarse a ese punto de vista. Nacho recuerda aquello, recuerda una etapa que fue la más intensa de su vida, la más vívida y llena de color. A la hora de replantear una recreación del universo quinqui desde hoy, digamos que el elemento más valioso de aquellas películas era que estaban protagonizadas por los propios quinquis y casi se hacía algo documental, desde la acción. Intentar hacer una película ahora como aquellas desde una perspectiva manierista es grotesco. Lo que no quita que haya internado que los actores tengan cierta frescura. Por eso es una película que estiliza todo aquello. Es una película de encantes con un punto de vista contemporáneo. Desde la música, yo quería que sonora a la época pero desde esta contemporaneidad. Todo se resume en la primera decisión formal que uno toma. Aquellas películas estaban rodadas en 1,85 y esta es una película en scope. De alguna manera quería dignificar así el género. Los coches son los mismos, pero suenan en 5.1.

Jorge Guerricaechevarría: Un elemento que sí nos apetecía recuperar es el empuje que tuvieron al hacer películas de acción en una época donde no se hacía cine de acción. Lo hacían con los medios que tenían, pero la gente agradecía aquello. Esta es una película de sentimientos, pero también es una película de acción.