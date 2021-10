Xavier Vidal-Folch

Los ultras polacos se rebelan contra la mano que les da de comer. Su Tribunal Constitucional, férreamente controlado por el partido antiliberal en el poder, ha emitido una sentencia contra la primacía del Derecho europeo sobre sus leyes nacionales. Es una herejía jurídica, puesto que este principio, así como el del efecto directo de las normas europeas en los territorios de los 27, rige en la vida comunitaria desde hace décadas. Sobre todo desde la famosa sentencia Costa-Enel del Tribunal de Justicia de Luxemburgo de 1964. Por eso las decisiones de esta Corte prevalecen sobre los principales tribunales nacionales de los 27, sean sus Supremos o Constitucionales. Y estos deben cumplimentar su doctrina. Si no existiera esa jerarquía, no habría árbitro en ese caso de conflictos cuando alguno o algunos incumplen las normas comunes, sean los Gobiernos o las instituciones de la Unión. No habría comunidad, sino caos. La rebelión polaca ha sido caldeada por el Gobierno populista, harto de perder pleitos en Estrasburgo, sea por culpa de sus manipulaciones del sistema judicial, sea por perseguir la homosexualidad. Polonia se arriesga con esta actuación a perder 26.800 millones de los fondos Next Generation. También los fondos estructurales. Y a encajar más multas. Pero contra la insumisión ilegal no hay otro remedio que la firmeza. Esta crisis es grave. Inédita y grave.