Págalos más. Ha llegado a España una tendencia que viene de fuera. Nuestro país, como otros, empieza a sufrir escasez de trabajadores pese a tener más de 3 millones de parados. Hay un desajuste entre la oferta y la demanda de mano de obra. Esta tendencia se manifestó primero en Estados Unidos. En una intervención, el presidente Biden defendió dos tesis complementarias. Primero, que la teoría del goteo, si la economía de los ricos crece, ello acabará permeando de modo automático a los demás, no es cierta. Y segundo, que a los trabajadores hay que pagarles salarios decentes. Preguntado por las quejas de algunos empresarios, Biden escuchó, hizo una pausa dramática, se inclinó sobre los micrófonos y, casi susurrando, dio su receta: "Pay them more", "págalos más". Alargando las palabras para que se le entendiera bien al estilo de un profesor de primaria completó: "Las empresas compiten entre sí para captar a los mejores trabajadores y también van a tener que competir en los salarios que les ofrece. Esta es la moneda de cambio. No es ciencia. Es lógica."