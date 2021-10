La única alternativa del PP: el mantra del 'no' a todo

Ayer un simple intercambio de tuits dejó más transparente la nula preocupación del Partido Popular por los problemas reales de la gente que cualquier declaración desde cualquier tribuna. El partido Más Madrid publicó un tuit con una sola palabra, 'Nada', era la respuesta que ellos mismos daban a la pregunta que formulaban previamente: lo que hará Almeida para regular los precios de los alquileres en Madrid, la respuesta en unas letras enormes era 'NADA'. A este tuit respondió el propio alcalde de Madrid, también con una sola palabra: 'Exacto'. O sea que Almeida que además de alcalde de Madrid es el portavoz nacional del PP tiene claro y reconoce que no va a hacer nada, en mayúsculas, para garantizar a los madrileños, y por extensión por su cargo nacional, al resto de españoles, el derecho a una vivienda como recoge la Constitución.

Claro que el PP no va a hacer nada porque entiende que encontrar un lugar donde vivir no es problema para nadie. Ya lo dijo ayer el propio Pablo Casado, con un trabajo y una nómina tienes un piso de alquiler. Es posible que muchos de los que a esta hora me escuchan, y que tienen un trabajo y una nómina, estén pasando o acaben de pasar el calvario de encontrar una vivienda, o vean cómo sus hijos siguen en casa, porque ríete tú del proceso de selección de inquilinos por parte de los arrendatarios. Ni un casting para Almodóvar debe ser tan difícil.

Pero para el PP no hay problema, bueno, si lo hay, y el problema es el Gobierno de Pedro Sánchez al que se le ha ocurrido meter mano en el mercado. Y claro, hay cosas que para el PP son intocables. Pero la crítica no queda aquí, el PP vuelve otra vez a acudir al Tribunal Constitucional. Una vez más pretende que el alto tribunal dirima lo que debería dirimirse en un debate parlamentario. Porque los 'populares' ni siquiera conocen el contenido completo de la Ley de vivienda, que todavía está en desarrollo, pero va a recurrir un enunciado.

Al PP le da igual lo que proponga el Gobierno, le da igual si es beneficioso o no para la gente. Su respuesta es clara y contundente: 'No'. No a permitir que la gente pueda acceder a una vivienda digna, no a que puedan tener un salario digno, no a que puedan pagar la luz, no, no y no. Este es el mantra. Esta es la única alternativa que como oposición plantean a las iniciativas del Gobierno.