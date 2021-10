Regreso a los años quinquis

Daniel Monzón siempre quiso recuperar en una de sus películas el espíritu del “cine quinqui”, ese género genuinamente español que surgió a finales de los 70 y durante los años 80 del pasado siglo de la mano de directores como Eloy de la Iglesia y José Antonio de la Loma y que filmaron películas como Perros callejeros, Yo el Vaquilla, Navajeros o El Pico. “El elemento más valioso de aquellas películas es que estaban interpretadas por los propios quinquis. Era cine de acción, pero tenía el aroma de cine documental que es absolutamente imposible de recuperar”, explica el realizador. “Nos apetecía rescatar no tanto la estética sucia que tenían esas películas sino el empuje que tuvieron esos directores de hacer cine de acción cuando en España, en aquella época, nadie lo hacía”, apunta Jorge Guerricaechevarría que, como es habitual, ha colaborado con Daniel Monzón en el guion del film.

La oportunidad de cumplir ese sueño le llegó a Monzón cuando leyó la novela Las leyes de la frontera de Javier Cercas. “Si quieres adaptar una novela al cine es porque te ha gustado y porque quieres reflejar todo aquello que te emocionó. El libro es una partitura que el director interpreta”, añade el realizador.

La historia de Las leyes de la frontera está ambientada en Girona, en 1978, en la España de la Transición. Un chico de 17 años, Nacho, hijo de una familia de clase media, entabla amistad con los miembros de una pandilla que vive en uno de los barrios marginales de la ciudad y muy pronto va a participar en los robos y atracos de ese grupo.

Las leyes de la frontera recrea esa España que salía de la dictadura franquista y se adentraba con pasos titubeantes en una incipiente democracia. El protagonista del film cruza, durante las vacaciones de verano, ese límite que hay entre su barrio acomodado y las afueras de la ciudad. En ese pequeño viaje conoce un mundo peligroso, pero fascinante, lleno de libertad, amistad y en donde también descubre el amor. “Los personajes y sus sentimientos son los que te tienen que coger de la mano y llevarte hasta el final, pero también estás haciendo un retrato de toda una época en donde la cara A del LP de esa democracia era la canción Libertad sin ira, que hablaba de una España que había dejado atrás el franquismo, con un futuro luminoso y estupendo, pero la cara B era toda esa gente que se apretujaba en los arrabales de la ciudad a donde habían ido a buscar trabajo y no lo había y cuyos hijos veían que en el país había una fiesta y ellos no estaban invitados”, cuenta el director.

Daniel Monzón junto a los protagonistas de Las leyes de la frontera / Warner Bross

El reparto de Las leyes de la frontera está formado por jóvenes actores. Nacho, el gafitas, está interpretado por Marcos Ruiz; Tere, la chica de la que se enamora, es Begoña Vargas y Zarco, el carismático líder del grupo, es Chechu Salgado. “Son actores que tienen mucha calle”, nos comenta Daniel Monzón. “Rostros poco conocidos, pero con mucha frescura”.

La película es un western urbano, un film de acción y una historia de amor. Una mirada al pasado sin sentimentalismo ni nostalgia. “Ahora vivimos mejor”, afirma Daniel Monzón que encuentra un cierto paralelismo con la actualidad. “Los jóvenes de esos barrios marginales eran pobres como las ratas y vivían en esos poblados hacinados a las afueras de las grandes ciudades. Eso ya casi no existe, pero lo que sí existe es esa desesperanza ante un futuro que no sabes cuál es. Y yo sí he visto que hay una identificación muy clara de los jóvenes de ahora que ven la película con los de aquel momento”, finaliza Daniel Monzón.