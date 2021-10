Xavier Vidal-Folch

Salimos de la pandemia, pero no podemos olvidar. Ahora, gracias la intensa campaña de vacunación hemos dado casi completamente la vuelta al virus en este país. Y estamos en la situación de riesgo más bajo de contagio, y también de presión hospitalaria. Justo cuando una sociedad está al borde del triunfo, no debe perder la memoria. Debe activarla para recordar cómo se equivocó, como acertó, cómo aprendió a vencer el desafío. Para no repetir errores. Hay que recordar primero a quienes se quedaron en el camino. Sobre todo a los más diezmados, los ancianos vulnerables de las residencias. Y conjurarnos para que nunca más toleremos esa vergüenza. Hay que recordar que el virus muta y sorprende, y que por tanto relajar las restricciones no debe significar bajar la guardia y desprotegerse Hay que activar la memoria de que nuestros vecinos del sur están aún demasiado lejos de vencer a la pandemia. Si no por pasión solidaria, al menos por solidaridad interesada. Y no hay que olvidar que la pandemia está aquí casi vencida, pero no sus secuelas sociales de desigualdad social, penalidades familiares y estrés del sistema sanitario. Todavía nos queda mucho por hacer.