La pandemia de coronavirus está controlada, algo inédito y esperanzador

Lo primero, la información de servicio que para muchos hoy empieza el puente del Pilar, el primero de otoño. Y todavía con buen tiempo, la huelga de maquinistas de Renfe desconvocada. Al menos la ha desconvocado el sindicato mayoritario, por eso para hoy todavía quedan algunos paros parciales, pero la perspectiva de viajar en tren se vuelve de pronto más optimista.

Y lo segundo, y déjenme que se lo diga con toda la ilusión del mundo, la pandemia de coronavirus está ya bajo control. El virus no ha desaparecido, ni desaparecerá, pero la incidencia está ya por debajo de los 50 casos, y esto es una muy buena noticia. La mayoría de comunidades van relajando tanto las restricciones que a simple vista la situación se parece mucho a una normalidad que apenas recordamos. No se veían estos datos desde julio de 2020 y es verdad que después de aquello llegaron más olas, pero es que entonces no había vacuna y ahora la mayoría de españoles están vacunados.

Así que hoy, que estamos en Zaragoza, podemos decir que se abre una perspectiva inédita y esperanzadora. Llegamos a Zaragoza tras más de un año de gira por España, hemos ido recorriendo este país al ritmo de la pandemia, sin público, con poco público, con la hostelería cerrada, con la hostelería con restricciones, hemos seguido el progreso de la vacunación y esto nos ha permitido ir contando las diferentes olas y sus efectos económicos y emocionales.

Hoy desde aquí, desde Zaragoza, tenemos la sensación de que ya queda muy poquito para la normalidad, sin calificativos, para recuperar algunos hábitos que casi hemos olvidado. Aquí, en Zaragoza, las Fiestas del Pilar, este año todavía serán con restricciones, pero todo hace pensar que esta va a ser la última vez. Así que no me digan que no se presenta un viernes, incluso un puente para los que puedan disfrutarlo, cargado de esperanza y optimismo. Vamos a por él.