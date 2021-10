Ismael Serrano: "En mi carrera he tenido más claro lo que no quería que lo que quería"

Ismael Serrano lleva 24 años en el mundo de la música. Desde su primer disco, 'Atrapados en azul’ (1997) hasta el último, el recién publicado ‘Seremos’, Serrano ha despuntado en la industria como un cantautor que no se esconde del sentimiento.

El disco abre con ‘No Soy’, donde Serrano reniega de etiquetas: “Tengo más claro lo que no soy que lo que soy, igual que en mi carrera he tenido más claro lo que no quería que lo quería”, ha explicado el artista en La Ventana.

Una carrera en la que en ocasiones se le ha tildado, asegura, de ‘cantautor triste’: “Suele caernos en San Benito a los cantautores de músico triste y yo estoy harto de eso, he dicho ‘sí, ¿y qué?’. Tiene que haber un espacio para la tristeza, tiene que haber un espacio para el duelo, las canciones sirven para eso”.

¿Por qué escuchamos canciones tristes?

Esta reivindicación de la tristeza se plasma en ‘La canción más triste del mundo', un proyecto audiovisual de tres capítulos en los que se pregunta cómo y por qué se escriben canciones tristes, con cierto tono irónico. "Yo estoy haciendo un documental absolutamente científico, como debe ser”, bromea, “tratando de encontrar razones de por qué escuchamos canciones tristes y por qué las escuchamos”.

Estrena en abierto un capítulo al mes, y en ellos colabora, al igual que en su disco, con numerosos artistas, el primero, ya publicado, con apariciones de Dani Martín, Rozalén y EDE.

Música de 'post-pandemia'

Durante los primeros meses de 2021, Serrano se unió a Clara Alvarado y a Litus para grabar el videoclip de ‘Porque Fuimos’. “Cuando publicamos el videoclip me escribía gente diciendo que era emocionante, porque al final los muchachos que bailan se van abrazados”, ha explicado el cantautor. “La gente me escribía emocionada porque unos muchachos se abrazaban. Eso estaba en todo, en la grabación de la canción y del vídeo. Esa intención de reivindicar el futuro”, asegura.



No se lanzó a hacer una canción ‘post pandémica’ conscientemente: “Yo me di cuenta cuando terminé la canción. El disco se llama ‘Seremos’ porque hablaba de la necesidad de levantar la mirada y hacer planes era muy difícil.

Letras y libros, dos caras de la misma moneda

Además de cantautor, Serrano tiene desde 2020 una editorial, ‘Hoy es siempre Ediciones', un sello con tres colecciones: infantil, teatro y poesía.

Se estrenó con un libro, ‘Un hada diferente', basado en su canción homónima, interpretada por Jimena Ruiz Echazú. Además de otros títulos propios, la editorial publica manuscritos de autores que comparten la vocación literaria y poética presente en sus canciones.



“Acabamos de editar un libro de poemas de mi padre, y me ha hecho mucha ilusión evidentemente”, explica Serrano. “Pero me ha hecho también mucha ilusión editar un libro de Pablo Guerrero , crecí escuchando su música, es un referente para mí. Es tener esa oportunidad, cumplir ese sueño de acompañar a Pablo Guerrero en un pequeño trayecto de su carrera poética.”



Ismael Serrano presentará este último disco con conciertos en Gijón (28/10), Donostia (7/11), Bilbao (18/11), Elche (11/12), Granada (18/12) y Murcia (14/1).