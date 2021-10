Uno llega a adulto, y las caídas ya no son lo que eran. De chaval, vivía entre dos tipos de caída. Las de Mercromina y las de la tentación, que decía el Padrenuestro. Caer en la tentación era mejor porque se caía en blando, pero caernos en la calle era nuestra costumbre. Una manera de estar en el mundo. Lo que ahora lleva tanta gente en tatuajes por los brazos, las piernas y la cara, lo llevábamos nosotros en desolladuras. Hoy se caen cosas que no existen. O que están, pero de una manera inmanente. Rozan la santidad. Cuando caen juntos Whatsapp, Facebook e Instagram, el ciberespacio se convierte en el Valle de las Caídas. Desde tiempos de Aristóteles, sabemos que todo cae por su propio peso. La caída está en el nacimiento del cine. Los primeros gags de las películas mudas se hacían con caídas. Así, había la caída de quien pisaba una piel de plátano, y la caída de un piano desde un balcón. Es decir, la propia y la que le cae a uno encima. En literatura, lo más parecido a la caída de Facebook es La caída de la casa Usher. Ambos lugares están hechos de sombras, alteraciones cognitivas y escombros. Con las ruinas de la casa Usher, no es que Edgar Allan Poe cerrase el romanticismo, sino que volvió a abrirlo como lo había hecho el pintor francés Hubert Robert, el cual a punto estuvo de ser ejecutado durante la época del Terror. Puede que el terror de Poe, y todo el terror romántico, vengan de aquel terror que bañaba de sangre las plazas de París y llenaba de miedo las casas de tanta gente. En aquella época, Instagram estaba lleno de fotos de guillotinas. Pero ninguna ciudad como Madrid ha sabido comprender tanto a los que caen al fin y al cabo. Y por eso es la única ciudad del mundo que le ha levantado un monumento al ángel caído.