Sarah Steele: "The Good Fight' tiene potencial para hacer cambiar de opinión a la gente"

Nació como un personaje episódico, como la hija sin filtro de Eli Gold para la segunda temporada de The Good Wife. Desde entonces, Marissa se ha convertido en un personaje imprescindible en The Good Fight, sobre el cual se sustenta una de las tramas estrella de la quinta temporada de la serie de abogados que se puede ver en Movistar.

La progresión de este personaje tan querido para todos los fans también es toda una sorpresa para la actriz que la interpreta, Sarah Steele. “Ha sido una evolución divertida, porque solo estaba pensado para aparecer en dos episodios, para mostrar un poco más el personaje de Eli Gold con algunos momentos de su vida personal en casa. Hice la audición e interpreté a Marissa en ese arco de dos episodios que me correspondía”, dice la intérprete de 33 años a través de una videollamada.

“Me dijeron que querían convertir a Marissa en investigadora, en una especie de anticoagulante frente a Kalinda, que era mucho más misteriosa. La idea era que Marissa consiguiera información de los demás de una forma más clara, más abierta, incluso que la gente la subestimara y le contara cosas”, cuenta sobre cómo le plantearon el personaje.

Después de su faceta como investigadora sin pelos en la lengua, la más joven del elenco de la serie de Michelle y Robert King ha dado el paso a convertirse en abogada, un salto aspiracional que nunca se habría esperado y que descubrió casi en el último momento. “Fui a mi prueba de vestuario, que dura como tres horas, y me puse una camisa y una americana y pensé: esta es la mejor prenda de ropa que me he puesto en mi vida”, comenta entre risas. “Después miré la etiqueta, y era mucho más cara de lo normal. Entonces miré al responsable de vestuario y le dije: ‘¡Dan, espera! ¿qué es esto?’ y él dijo: ‘Ah, tu presupuesto ha subido, te vas a convertir en abogada, ¿no te lo han dicho?”, dice la actriz.

En el inicio de esta quinta temporada, Marissa consigue continuar en el bufete y escapar de una criba con la llegada de la pandemia convirtiéndose en abogada. Así, su personaje se convierte en el más longevo junto al de Christine Baranski. ¿Su secreto? Mantener la ilusión por sus personajes. “Honestamente, creo que a diferencia entre nosotras y otras personas es que realmente queremos estar ahí, amamos los guiones y nos encanta. Yo sigo emocionándome viendo cómo los King siguen expandiendo el mundo de los personajes y queremos seguir interpretándolos”, dice emocionada al compararse con su compañera de elenco.

Una serie que muestra el cambio de Estados Unidos

The Good Fight sigue demostrando que es la serie que mejor habla de la actualidad, y sigue sin tener miedo a tomar el pulso a la sociedad y hablar del Black LivesMatter, de Trump, del partido republicano o del ascenso de la extrema derecha. Los guiones de los King son la gran razón por la cual la actriz continúa en la serie.

“Creo que no me gustaría estar en una serie que no hiciera eso”, sentencia la actriz cuando habla de los guiones que recibe para grabar los episodios.” Claro que es importante que haya series que funcionen como distracción y te permitan desconectar de tu vida, pero para mí es muy terapéutico contar historias y quizá hacer cambiar de opinión de algunos sobre determinados temas”, considera. “La serie se inclina a la izquierda, pero también muestra argumentos de centro. Kurt es republicano y a veces tiene razón. Precisamente porque muestra ambas partes, tiene el potencial de hacer cambiar de opinión”, continúa.

En esta última temporada la hemos visto bajo la tutela de MandyPatinkin, un nuevo juez alternativo que ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar el sistema judicial americano y de hacerlo extensible a todas las clases sociales. “Es magistral aprovechar este momento para hablar de ello. Nuestro país está teniendo un conflicto con el poder judicial y la gente no confía en él y está hablando de alternativas, dice la actriz sobre la trama que protagoniza. “Es una forma muy interesante lanzarnos preguntas y hablar de estos temas que están pasando en todo el país, de lo bueno que pueden aportar y de lo peligroso que pueden ser”, argumenta.

El Me Too y la posición de las mujeres laboral y socialmente es uno de los grandes temas con los que The Good Fight nos interpela, nos pone frente al espejo y consigue, según la actriz, llevar a la ficción lo que realmente está pasando en el mundo. “La pelea entre Liz y Diane en esta temporada, y todas las cosas por las que pasa Diane como mujer blanca intentando entender su lugar en un bufete de negros, esas luchas de poder… Ese tipo de conversaciones entre mujeres trabajadoras están pasando, y esta es la única serie que lo está mostrando”, dice orgullosa de pertenecer a esta ficción.