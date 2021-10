Medio siglo de la conexión francesa

1971 fue un año que marcó un hito dentro del cine policiaco. Ese año se estrenaron dos películas que crearon escuela y con las que nacía un nuevo tipo de policía cinematográfico, personaje que a partir de entonces sería imitado hasta la saciedad. Primero se estrenó French Connection y dos meses después Harry el sucio, la película de Clint Eastwood que tenía muchas cosas en común con la primera. Popeye Doyle, el protagonista de The French Conection, al igual que haría Harry Callahan después, es el prototipo de policía incorruptible que viola la ley para hacerla respetar. Popeye es un tipo que solo vive para su trabajo. Medio alcohólico, bocazas y mujeriego. Él y su compañero trabajan en el departamento de narcóticos. Los dos policías deberán seguir la pista de un importante traficante marsellés que llega a Nueva York para vender un cargamento de heroína.

William Friedkin, un realizador que vivió su mejor etapa en aquella década gracias a títulos como El exorcista o A la caza, recibió el encargo de la Fox de rodar la película con un presupuesto muy ajustado de menos de dos millones y con una espada de Damocles sobre su cabeza. Si la película no tenía la calidad suficiente lo filmado se utilizaría para un capítulo doble de la serie de televisión La ciudad desnuda. El guion se basaba en una novela que recogía un caso real de tráfico de estupefacientes ocurrido en Nueva York en los años 60. De hecho, los dos agentes auténticos en los que se basaban los personajes protagonistas, ejercieron de asesores en la película y prepararon a Gene Hackman y a Roy Scheider haciéndoles patrullar con ellos durante algún tiempo.

Steve McQueen rechazó el papel porque no quería seguir haciendo de policía después de protagonizar Bullit. A Robert Mitchum no le gustó el guion; Paul Newman pedía demasiado dinero y Lee Marvin también dijo que no porque nunca le habían gustado los policías. De esta forma Gene Hackman, que era el último de la lista entre los candidatos, acabó llevándose el papel. Pero el actor hizo suyo el personaje de una forma tan brillante y realista que hoy en día resulta imposible imaginarse a otro Popeye Doyle.

Gene Hackman y Roy Scheider, protagonistas de The French Connection / Agencias

Roy Scheider hacía de compañero de Popeye y el español Fernando Rey daba vida al villano de la historia, un traficante astuto y elegante que termina convirtiéndose en toda una obsesión para el policía. William Friedkin explicaba cómo Fernando Rey acabó haciéndose con el papel. “Había una película francesa dirigida por Luis Buñuel llamada Belle de jour, con Catherine Deneuve, y le dije a mi director de casting: que contratara a ese actor que salía en ella. Días después me llamó y me dijo: se llama Fernando Rey, está disponible y acepta el papel. Bien, le contesté, contrátale”.

Pero cuando Friedkin fue a recibirle al aeropuerto se encontró con que Fernando Rey no era la persona que él había pedido. “Le dije: éste no es el actor que te pedí, no es el actor de Belle de Jour’. Al rato me volvió a llamar y me dijo: tienes razón, el actor al que te referías se llama Francisco Rabal, pero no está disponible y no habla una sola palabra de inglés. Al parecer el director de casting había confundido Belle de Jour con Tristana, otra película de Buñuel estrenada poco antes y en la que también salía Catherine Deneuve. Fue así como Fernando Rey entró en The French Connection.

Gene Hackman en una escena de The French Connection / Agencias

French Connection se rodó en los mismos lugares donde ocurrieron los hechos, un Nueva York suburbial y sucio que se convierte en un personaje más de la película, ya que esta funciona a veces casi como un documental. Aunque el film solo tiene dos grandes escenas de acción, Friedkin supo mantener la tensión y la adrenalina de una película que no decae en ningún momento y mantiene al espectador pegado a la pantalla sintiendo casi en su piel lo que es ser un policía callejero.

El plato fuerte de la película llega con el momento de la persecución. Friedkin se había propuesto rodar la mejor persecución de coches jamás filmada, un título que por entonces ostentaba la de la película Bullit, estrenada tres años antes. Una persecución salvaje y llena de emoción como nunca antes se había visto en el cine y eso que la rodaron sin los permisos pertinentes. El departamento municipal solo les ayudó a controlar el tráfico en el espacio de cinco manzanas, pero la persecución debía durar mucho más y Friedkin y su equipo decidieron continuar por su cuenta sin permisos y filmando con tráfico real.

Los destrozos y colisiones que vemos en la película son reales y la producción tuvo que indemnizar a los perjudicados. También le soltó un buen fajo de billetes a uno de los especialistas que estuvo a punto de sufrir un accidente mortal y amenazó con paralizar la producción si no le compensaban. El propio Friedkin era quien manejaba la cámara filmando desde el asiento trasero del coche, ya que los operadores se negaron a hacerlo.

Tampoco consiguieron los permisos necesarios para filmar en el tren que debía circular también a toda velocidad. Aquello echaba por tierra toda la secuencia, pero a última hora el funcionario que debía firmar la autorización se lo pensó mejor, como recordaba el director: “nos pidió 40.000 dólares y un billete de ida a Jamaica. El tipo iba en serio, así que convencí al estudio para pagar esa cantidad como soborno. Y entonces le pregunté: ¿por qué un billete a Jamaica solo de ida? y me contestó: Porque cuando lo descubran mis jefes me van a despedir. Y así fue, rodamos las escenas con el tren elevado y el funcionario fue despedido”.

French connection, contra el imperio de la droga resultó un gran éxito de taquilla, tanto que consiguió salvar a la Fox de la quiebra, ya que por entonces el estudio estaba en números rojos. Fue también la gran triunfadora de los Oscar ese año ganando cinco estatuillas, entre ellas la de mejor película, mejor director y mejor actor para Gene Hackman. En 1975 Hackman y Fernando Rey volverían a verse las caras en una segunda parte que dirigió John Frankenheimer. Pero, aunque aceptable, esta secuela no llegaría ni de lejos al interés de la película original, un thriller tan brutal como descarnado que marcó un hito dentro del cine policiaco y cuya escena de persecución se estudia hoy en día en todas las escuelas de cine.