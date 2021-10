Puede parecer un drama quedarse sin WhatsApp o sin Facebook momentáneamente. Quién sabe, a lo mejor lo es. En ese tiempo, unas pocas horas del lunes, pero qué horas, dios mío, se te pasó por la cabeza de todo; casi siempre basura. Cuántos What the fuck se quedaron en el limbo, atascados, por ejemplo. O qué cantidad de memes murieron porque no se consiguieron reenviar. Seguro que hubo gente, en los instantes más lúgubres, que se puso dramática y pensó que si su padre se estuviese muriendo, atragantado con una cuchilla de afeitar, pongamos, no podría avisar, ni colgar un emoji con cara triste, o de color verde, medio asfixiada. Pero lo peor fue cuando te dio por preocuparte por tus seguidores de Facebook, abatidos por no lograr escribir en tu muro «brutal» o «eres un puto genio». Todo terrible, terrible. Aunque tal vez nada comparado al momento en el que se restableció la normalidad y por fin el WhatsApp volvió a funcionar. Y entonces comprobaste que desde las cinco de la tarde no tenías ni un solo mensaje, ni de tus padres, y te quisiste morir.