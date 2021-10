Julia Navarro, novelas que se escapan de las páginas de los periódicos

Julia Navarro engaña. Es menuda, sosegada, muy amable. Pero le apasiona cuestionarlo todo y defender un sentido tan crítico que hoy en día nos incomoda por la falta de costumbre. Y utilizo conscientemente la primera del plural, porque es lo que he sentido al compartir el desayuno. Bajo esa apariencia equilibrada hay una mujer a la que no se le escapa nada, con una mirada crítica y profunda basada en la observación y documentación de lo que le rodea. "Ponerse en el lugar del otro no significa justificarlo o reforzarlo, es simplemente entender las razones". Y ahí admite que le ha sido muy difícil hacer ese ejercicio con uno de los protagonistas de "De ninguna parte", su última novela. "Es una novela que se ha escapado de las páginas de los diarios". ¿Por qué un joven que vive en Europa es capaz de convertirse en un terrorista suicida?". Julia indaga en las razones del odio a través de contexto y la mirada humana, la condición humana. Sobre todo, la condición humana que siempre atraviesa las tramas de las novelas de Julia Navarro. Se hace difícil no preguntarle por cómo ve el periodismo ahora. Javier del Pino, destaca que es un tema que también sale en la novela como crítica a esa concepción de show informativo. Ella agradece no estar ahora en activo porque no está de acuerdo con esta forma de informar y el periodismo "declarativo" en la crónica política. Nos reímos al imaginar como hubiera sido la transición, que ella retrató como periodista política, si hubiesen existido las redes sociales. Ella nos confiesa que no ha entrado para nada en este mundo de las redes: "Bastante tengo con la vida real, como para tener una virtual" nos dice entre risas.

Ha sido un desayuno delicioso en sentido literal porque estábamos sentadas junto al obrador de la pastelería cafetería Santa Eulalia en pleno barrio de Ópera de Madrid. Y, si como ella en sus novelas, nos fijamos en la calidad humana, Julia Navarro ha demostrado ser una persona maravillosa porque ha insistido en invitar a los deliciosos croissants y bollos de esta pastelería.