Luis Fernández: "A Luis Enrique hay que respetarlo, está intentando dar una imagen a España que había perdido"

Luis Enrique está ante la oportunidad de volver a dar a España un título nueve años más tarde. Tras conseguir la Eurocopa en 2012, el combinado nacional jugará la final de un trofeo que tiene dos años de antigüedad. Al otro lado del campo, estará una Francia que se clasificó a la final tras lograr una gran remontada frente a Bélgica por 2-3.

Luis Fernández, exentrenador y exfutbolista estuvo en los micrófonos de Carrusel Deportivo junto a Yago de Vega para analizar el España - Francia de la UEFA Nations League. Jugó y dirigió al PSG, también entrenó al Athletic, Espanyol, Betis o Stade de Reims entre otros equipos.

¿Es el mejor partido que se puede ver actualmente?

"De los mejores en la actualidad no, porque desde que hemos empezado la temporada tenemos partidos de Liga de Campeones y de distintos países también. Es un encuentro de una nueva competición que nos han puesto".

¿Quién llega mejor al partido?

"Estoy muy contento por Luis Enrique. Le da otra motivación y una nueva filosofía. Ha recuperado el fútbol que nos ha gustado en España. Por Francia, viendo su primera mitad, era imposible pensar que iban a ganar. Después, demostraron otra capacidad y reaccionaron bien. Me espero un buen partido".

¿Entiendes que haya tanta polémica con la convocatoria de Luis Enrique?

"No la entiendo. Hay que tener un poco de respeto. Los entrenadores somos como somos: nuestra forma de ser, de trabajar, etc. y este hombre está tratando de darle a España una imagen que había perdido. Hay que dejarle tiempo. Sacar a Gavi es de ser un entrenador con personalidad. A mí me encantó por su forma de ser, de tocar y de pelear. A Luis Enrique hay que dejarle tranquilo".

¿Estamos ante dos selecciones que están en un periodo de transición?

"España más que Francia. Ellos salen de un Mundial en 2018 como Campeona del Mundo. Cuando consigues eso, todo el mundo te quiere ganar cuando juega contra ti. Si Francia mantiene su nivel en la segunda parte contra Bélgica, puede volver a triunfar".

La importancia de Benzema en Francia

"Está fenomenal. Juega como en el Real Madrid. Tiene ganas dentro del terreno de juego. Vuelve, llega, remata... Tiene motivación y muchísimas ganas. Ha vuelto a la selección francesa y a todo el mundo le ha sorprendido. A mí no".

El rendimiento de Griezmann con la Selección

"Hay que darle la vuelta a la película y darse cuenta el momento en el que esto ocurre. Sucede cuando llegó al Barça. En su puesto estaba Messi y Griezmann llegó en una situación en donde no le esperan con los brazos muy abiertos. Esto marca después las condiciones del ánimo entre uno y otro".

No estará Rabiot, tampoco Kanté. ¿Qué pierde Francia y qué gana España?

"Pierde mucho con la baja de Kanté. Es un jugador que aporta mucho. De todos modos, el equipo francés estará con mucho ánimo".

Ha dicho Deschamps que a España no se le puede quitar la pelota. ¿Estás de acuerdo con él?

"Lo dirá porque ha visto el último partido, pero no ha visto los anteriores. Yo les he visto en los encuentros previos y tenían muchos problemas".

¿Crees que se ha precipitado Laporte al jugar con España?

"Cuando Laporte estaba jugando en el Manchester City tenía la entrada en la selección francesa. Después, se encontró con una situación un poco difícil porque jugaba menos. No ha sabido esperar. Si él pelea con la calidad y el talento que tiene hubiera tenido una nueva oportunidad".