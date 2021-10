"¿Cómo reconstruiremos una isla con menos de la mitad de lo que necesitó Florentino para el Bernabéu?"

La erupción volcánica en La Palma sigue arrasando la isla para desolación de todos los vecinos que tres semanas después siguen viviendo esta pesadilla sin indicios de cuando será el fin. Un fenómeno natural que afecta a todos, que no tiene vacuna y que repercute directamente hasta en el fútbol. Concretamente al Atlético Paso, club de la isla que presta su campo de fútbol como refugio en el cual acumular comida y cama para todos aquellos que lo han perdido todo.

Esta jornada se disputa un partido especial para los palmeros entre el Atlético Paso y el Tenisca en el campo de los segundos por esa labor solidaria del conjunto 'pasajero'. Anoche, en el último tramo de Carrusel Deportivo con Yago de Vega entrevistaron a Lucas Acosta, jugador del Atlético Paso que ha querido denunciar la situación actual de la isla y la falta de ayudas ante una situación dramática como la que están viviendo.

La fotografía de cómo está la isla de La Palma es tremenda, tal y como nos la cuenta el propio Acosta: "El sonido es ensordecedor, esto sigue rugiendo y no hay buenas noticias. A medida que pasan los días, es cuando como el COVID nos decían que íbamos a salir y nunca salíamos. Parece que no vamos a salir de esto...", señaló con tristeza.

Como ocurrió en Lorca cuando sufrieron un terremoto, desde la isla canaria se buscan maneras de recaudar dinero a través de los grandes de nuestro fútbol: "Mi iniciativa empezó a través de un grupo de amigos, intentando captar a futbolistas profesionales con mucha influencia en este mundo. Manoj me lanzaba una pregunta muy buena y yo la acepaba y la apoya: alguno de los grandes equipos de España diese un paso adelante y viniesa hasta aquí para ayudar a todos los palmeros afectados directa e indirectamente".

"El gobierno español dice que pone a disposición de la isla de La Palma 200 millones de euros, y si hablamos de equipos de fútbol me gustaría mencionar al Real Madrid y a Florentino Pérez. Este se deja 500 millones en solo un estadio. Un empresario se deja esa cantidad y el gobierno español pretende levantar una isla con 200 millones de euros. Quiero decir que con este dinero, Florentino Pérez no podría hacer ni la mitad del campo del Bernabéu. Es una buena pregunta que se puede hacer el Gobierno: ¿Si Florentino no levanta un estadio de fútbol, cómo vamos a levantar una isla con 200 millones de euros?", denuncia un Lucas Acosta que no comprende cómo la cuantía de esta ayuda no es más alta.

Una reflexión que se reflejó en las redes sociales de Carrusel Deportivo y rápidamente se hizo viral reflejando una realidad entre todos aquellos que apoyan este tipo de discursos y denuncias, mientras que otros no entienden la comparación con el Real Madrid.