Polémica en el España- Francia: el colegiado no señaló una posible mano que pudo ser penalti

Tan solo treinta y dos minutos fueron suficientes para tener la primera polémica del encuentro. La selección española fue superior en los primeros compases del encuentro y fruto de esa intensidad, los de Luis Enrique llegaron a través de las bandas y a través de los centros laterales generaron peligro.

En una de esas acciones y tras un robo de balón, Rodri Hernández centró un balón al área que prometía. Sin embargo, Koundé apareció para bloquear el balón de forma dudosa. Tras un salto, el jugador intervino con el brazo más alejado al balón

Nuestro colegiado en Carrusel Deportivo, Iturralde González no vio un penalti ponible en la acción debido a la posición natural del central del Sevilla: "Nada, no hay nada, es una forma natural"

Partido duro y ninguna tarjeta

Además, durante todo el partido Anthony Taylor fue cuestionado por su gestión de tarjetas. En la primera parte no mostró ninguna cartulina pese a que hubo varias ocasiones en las que poder mostrarlas. Iturralde González fue duro con el inglés: "Me gustaría ver cuando va a ser la primera amonestación. No me gustan que partidos de final se las den por no hacer las cosas bien dentro del terreno de juego".