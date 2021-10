En busca de la vacuna definitiva

España supera el 70 por ciento de personas vacunadas con pauta completa. Un ritmo de inmunización similar al de otros países de Europa, donde los contagios se han ido reduciendo paulatinamente. Nuestro país ha entrado esta semana en riesgo bajo, por primera vez desde julio de 2020.

Esta evolución tan positiva nos está conduciendo hacia una normalidad que perdimos cuando comenzó la pandemia. Es un hecho objetivo que las vacunas han ayudado a conseguir estas cifras, han evitado hospitalizaciones y muertes. Sin embargo y a pesar de que los casos de covid se han reducido considerablemente, parece que el virus continuará entre nosotros durante algún tiempo más. Científicos e investigadores trabajan en las llamadas vacunas de segunda generación que buscan frenar la cadena de contagios para derrotar definitivamente a la covid. "Son aquellas que mejoran la primera generación de vacunas, que son eficaces para el control de la pandemia (especialmente las de EEUU y Europa) pero que protegen de la enfermedad y no de la infección. Y en esto último está la clave. No tiene sentido hablar de que existen una gran cantidad de personas vacunadas si no somos capaces de prevenir que las personas se infecten", explica Sonia Zúñiga, investigadora principal del CSIC.

En estos momentos hay varias vacunas que se están desarrollando y que entran en este grupo de segunda generación: Novavax, Curevac e Hypra (desarrollada en España). Las diferencias hay que situarlas en el marco en el que se han desarrollado, es decir que se administrarán cuando prácticamente toda la población ha recibido una o dos dosis de las inyecciones contra la covid; y sobre todo hay que fijarse en el objetivo que van a tener. "Las vacunas de primera generación se han usado para primeras y segundas dosis en personas que no estaban inmunizadas contra la covid; las de segunda generación en países como España -con un porcentaje de vacunados muy elevado- se van a usar como dosis recordatoria", afirma Antonio Carmona, investigador del centro FISABIO de Valencia y coordinador del proyecto Covidrive que analiza la efectividad de las vacunas.

La gran esperanza para vencer definitivamente al virus es encontrar una inyección que prevenga totalmente el contagio. El CSIC investiga desde que comenzó la pandemia una vacuna intranasal, que generaría los anticuerpos en las mucosas impidiendo que el virus entre en el cuerpo. En definitiva, vacunas que no están basadas en la inoculación muscular. "Que sean vacunas intranasales u orales, para que la inmunidad se genere en las mucosas. Esto podría conducirnos hacia fármacos que nos protegerían de la infección", nos dice la investigadora del CSIC. El mayor temor es que surjan nuevas variantes, especialmente en aquellos países en los que la vacunación no está tan avanzada como en Europa o EEUU. "Puede haber vacunas de segunda generación que lo que contengan sean más componentes virales, no sólo la proteína S -la que está en todas las vacunas actuales-, si no también alguna de las proteínas virales para generar una inmunidad más completa y que haga que más complicado que cualquier variante nueva que surja pueda escaparse al efecto de las vacunas".

Estas vacunas de segunda generación no se desarrollarán tan rápido como los actuales fármacos, y no se sabe qué situación habrá cuando puedan suministrarse, pero están llamadas a ser las que frenen definitivamente la expansión del virus o al menos que podamos convivir de manera pacífica con él. La pandemia acabará definitivamente cuando toda la población al completo esté vacunada, incluidos los países más desfavorecidos.