"Que las empresas valoren el talento senior es tiempo perdido": las voces del desempleo a partir de los 50

Los datos de la Fundación Mapfre son contundentes: los mayores de 55 años en paro han pasado de los 180.000 del 2008 a los 508.000 de hoy. Prácticamente el triple: "Tengo 60 años y llevo sin trabajo desde la pandemia, desde el mes de mayo más o menos". Es el caso de Adolfo. Estos datos señalan también que prácticamente la mitad de quienes buscan empleo a esa edad llevan más de dos años sin lograrlo: "La mayoría ni contestan. La edad es un tema importante. Pocas esperanzas tengo", asegura.

También le ocurrió a Constanza. Con la crisis del 2008 se quedó sin trabajo. La empresa de ropa que había puesto en marcha quebró: "Me quedé fuera del sistema laboral. Tenía cincuenta y pico: cincuenta y tres, cincuenta y cuatro... Y un día quise buscar trabajo". Decidió incorporarse "al sistema" pero se dio cuenta de que "la edad es un hándicap".

Viejenials: la opción es reinventarse

Junto a una amiga decidió crear la asociación 'Viejenials'. ¿La idea inicial? Convencer a las empresas del valor de los mayores. Aunque, con el tiempo, este planteamiento lo han cambiado: "Que las empresas valoren el talento senior es tiempo perdido", asegura. Así ahora 'Viejenials' quiere enfocarse en ayudar a los mayores de 50 a lo que -dicen- es reinventarse y que pasa inevitablemente por convertirse en autónomos: "Si has trabajado en el mundo de las empresas, sobre todo de empresas grandes, tienes que pensar en irte reinventando. Porque hoy en día pretender que te empleen teniendo más de 50 es bastante complicado (...) Tienes que pensar en nuevas profesiones. Nosotros nos cerramos a ser solo esa persona que fuimos; los que ya estamos envejecidos creemos que somos la profesión que hemos estudiado y tenemos que abrir el foco. Uno ya no es lo que estudió ni la profesión que fue", explica.

Cada vez más autónomos

Y esto también lo reflejan los datos. Uno de cada cuatro afiliados a la seguridad social a partir de los 55 años es autónomo; y a medida que aumenta la edad, aumenta el porcentaje. En el caso de los 65 a los 70 años ya son prácticamente la mitad.

"Era autónomo, sí, trabajaba para una empresa, pero yo era el que le hacía toda la parte de consultor autónomo", aunque esto no funciona siempre: es el caso de Ricard, solo tiene 47 años, y ha tomado la decisión contraria. "Eso de que le digan a la gente hay que reinventarse... No, porque lo que hay que hacer es actualizar y ver en lo que son buenas las personas, pero no puedes decidir «ahora voy a ser arquitecto». Antes de ser arquitecto hay que sacar la carrera", señala.

Ricard no cree en lo de 'reinventarse', le parece un mantra que se ha puesto de moda. Él se quedó sin trabajo con la pandemia. Era autónomo y trabajaba para otras empresas. Ahora, intenta encontrar trabajo por cuenta ajena. Y tiene claro que el edadismo, la discriminación por cuestión de edad, está sistematizado: "Ves en los portales que clasifican automáticamente. Automáticamente te dicen que están cerrados o que están descartados sin ponerte ni visto, ni leído, ni nada. ¿Sabes?".

Esta misma semana la Fundación Endesa ha advertido del impacto que tiene el desempleo encallado en estas edades: impacto en la salud mental. Lo cuenta Alicia, tiene 59 años: "Ves que puedes aportar, cuando trabajas la gente te dice «jolín, es que eres buena currante» Pero claro, los años ya... Pues sí que es verdad que te lo complica un poco".

40 años cotizados

En su caso, subraya, lleva trabajando 40 años: "Tenían que hacer más por la gente que hemos cotizado mucho en esta vida. Porque cuando llevas ya casi 40 años cotizados dices, claro, los que empezamos jóvenes -que hemos sido muchos en la generación mía, muchos-... Y ahora con todas las pegas que si te jubilas, que te penalizan. Hombre, yo creo que ya hemos cotizado. Pero bueno. Es así". Y a sus 59 no se ve regresando a la hostelería: "Es ya muy quemado y estoy muy cansada, porque yo llevo muchos años".

El mapa del talento senior que ha publicado estos datos insta a las empresas a ver el talento de los mayores de 55 como una oportunidad, aunque -de momento- muchos de los que se enfrentan a esta situación no creen que vaya a ocurrir.