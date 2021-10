(In)Felicidad, colonialismo y la voz de cinco vírgenes suicidas

"Vivo en España hace 18 años", dice la escritora y periodista peruana Gabriela Wiener, "pero en realidad, habito Panchilandia, donde todo el mundo sonríe y nos habla con cariño. Dicen con cariño panchi, panchita, machupicchu, fiesta nacional". Wiener acaba de publicar Huaco retrato (Lit Random House), un viaje hacia sus orígenes a través de la figura de su tatarabuelo, Charles Wiener, un explorador judío austriaco que pasó a la historia por expoliar cuatro mil huacos, piezas de arte precolombino. Wiener dibuja en esta obra un mapa de heridas que tienen que ver con la identidad, el colonialismo, el cuerpo y el deseo.

La escritora uruguaya Rafaela Lahore también dibuja su propio mapa de heridas, el de las mujeres de su familia. La editorial La Navaja Suiza acaba de publicar en España su debut en la novela, Debimos ser felices, una historia hermosa y afilada construida como un puzle en el que las piezas son azules pero no sabemos si pertenecen al mar o al cielo. Una novela habitada por la voz de tres mujeres de generaciones distintas -una abuela, una madre y una hija-, atravesada por las preguntas: ¿debimos ser felices y no lo fuimos, no quisimos, no pudimos... o lo fuimos pero no nos dimos cuenta?

Óscar Gómez Mata llega con su compañía L' Alakran al Teatro de La Abadía de Madrid con Makers, una pieza fruto de su residencia en Azkuna Centroa de Bilbao, en la que comparte escenario con Juan Loriente, intérprete habitual en los trabajos de Rodrigo García o La Ribot. En Makers flota El Hacedor de Borges y el espacio de Oteiza, con dos tipos que parecen dos payasos metafísicos de lo cotidiano que nos hablan de lo sensible bajo lo visible, del amor y de la amistad.

Más teatro. El Lliure de Barcelona acaba de abrir su temporada con la obra Las vírgenes suicidas, 20 años después, una relectura de la película de Sofía Coppola, estrenada en 1999. Pero, al contrario que en la cinta, en esta puesta en escena son las hermanas Lisbon las que cuentan su historia, interpretadas por cinco actrices adolescentes que rompen con esa feminidad idealizada de la película y que abordan asuntos como el medio ambiente, el género, el sexo o los abusos.

En nuestras visitas a exposiciones, nos detenemos hoy en la obra de Sandra Gamarra que, como Wiener en su novela, cuestiona el relato colonial en Buen gobierno, una muestra que recoge gran parte de su obra en la sala Alcalá 31 de Madrid.

Si la semana pasada hablábamos de El poder del perro y esa homosexualidad reprimida latente en la novela de Savage, hoy le toca el turno a Nadar en la oscuridad (Dos Bigotes), del escritor Tomasz Jedrowski. El autor narra la historia de amor entre dos chicos con el derrumbe del comunismo de fondo, en la Polonia de los años 80.

Y nos vamos a bailar. You got to get in to get out es el título de un proyecto que acaba de inaugurar La Casa Encendida de Madrid en torno a la cultura de la música techno y la pista de baile, un ciclo que acoge una exposición, performances, talleres, un libro de autoría colectiva con ensayos críticos, un ciclo de cine y sesiones de música. El proyecto explora, además, el vínculo de la música techno con las resistencias y luchas del pasado y el presente.

