Irma Thomas y el regalo envenenado de los Rolling Stones

Toda ciudad tiene sus santos, sus patrones, sus vírgenes. En Nueva Orleans esas figuras las representan músicos. En la ciudad del delta se puede discutir si reinó más Louis Armstrong o Profesor Longhair, si tuvo más peso Dr John o Allen Toussaint, lo que nadie discute es que la reina de la ciudad es, fue y será Irma Thomas.

Thomas comenzó cantando de niña y pronto acabó grabando sus primeras canciones de la mano de Toussaint, pero su gran salto llegó en 1964, en plena beattlemania, cuando Minit Records la mandó a Los Ángeles a grabar Wish Someone Would Care.

Alejada de su entorno y sus amigos, Thomas hizo de tripas corazón y sacó la profesional que lleva dentro para firmar un álbum inmenso más allá del Time is on my side que poco después inmortalizaron los Rolling Stones. En ese primer largo sin el cobijo de su amigo Toussaint, Irma muestra una enorme confianza, una energía desbocada y luce una voz de oro. También presenta dos temas propios, algo poco habitual en la época entre las cantantes de R&B.

Con este debut, Irma Thomas dio el salto a la escena nacional. Aunque lejos del impacto de Motown o Chess, Irma puso el foco sobre ese micromundo que es Nueva Orleans y con un sonido fácil próximo al pop se presentó como una artista mayúscula.

Esta semana dedicamos el Sofá Sonoro a recordar este disco, su contexto, historia y canciones de la mano de David Moreu y Lucía Taboada.

