Xavier Vidal-Folch

No siempre todo son malas noticias. A veces incluso es al revés: todas son buenas. Es lo que ha sucedido este fin de semana en Europa, sobre todo mirando hacia el este: en Polonia, en Austria, en la República checa. En Polonia decenas de miles de personas se manifestaron en 100 ciudades a favor de Europa, de la primacía de las normas europeas sobre las leyes nacionales, contra el desnaturalizado Tribunal Constitucional que afirmó lo contrario y contra el Gobierno antiliberal. Que la gente salga a la calle en defensa de la Unión Europea debería dar que pensar a los reaccionarios euroescépticos. En la República Checa, el partido del presidente Andrej Babis fue derrotado contar pronóstico en las elecciones. Babis, el segundo plutócrata del país, fue pillado in fraganti en los Papeles de Pandora, que retratan las operaciones de dirigentes, famosos y empresas en paraísos fiscales donde no se pagan impuestos, o apenas. El derrotado era a medias iliberal y a medias frugal, partidario de la austeridad y los recortes. En Austria, el canciller Sebastian Kurz, del PP, ha tenido que dimitir al conocerse que usó ilegalmente dinero público para fines privados: para financiar encuestas y artículos en favor de sí mismo. Sus aliados verdes lo han descabalgado. Kurz era uno de los más activos líderes de la austeridad presupuestaria, contra los intereses -sobre todo- de los países del Sur. Y en Italia, dos líderes neofascistas fueron detenidos tras una gran manifestación negacionista. Asaltaron la sede del primer sindicato del país. O sea que esto de Europa no va tan mal.