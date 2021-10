Lorenzo Silva: "No quiero que hagan con la identidad castellana lo que he visto hacer con otras"

La Ventana de los Libros ha recibido hoy al escritor Lorenzo Silva, que con su nuevo libro “Castellano” (2021) presenta un viaje literario e histórico que incluye una reflexión muy oportuna sobre la identidad, sobre lo que somos y aquello que determina nuestra visión del mundo.

“Castellano” se enmarca en la primavera de 1520 durante lo que el autor califica de la primera revuelta de la Edad Moderna, el levantamiento de los Comuneros: “Profundizando en la historia y viendo lo que hicieron aquellos hombres y aquellas mujeres, sentí lo que les movía, lo que defendían, lo que convirtieron en motivo para su sacrificio personal eran ideas, valores, principios que me llegaban a mí con profundidad”.

Allí sitúa a Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, los líderes principales de las revueltas que cuestionaron el poder del entonces rey, Carlos I de España y V de Alemania. “Ellos saben perfectamente que el delito de lesa majestad tiene aparejada la pena de muerte y que además no les van a perdonar”, aventura Silva. “Padilla actúa con una especie de fatalismo, sabiendo que camina directo hacia el patíbulo pero que por una cuestión de principios debe seguir”.

Definir “Castellano” no es sencillo. Novela histórica, ensayo, auto-ficción… Para Silva se trata de “una historia en el sentido de Heródoto, que es una investigación que trata de rastrear en esta historia de hace 500 años, trata de bucear en la identidad castellana con un propósito”. Esta meta, explica, no es “reivindicar la identidad castellana sobre otras”, sino más bien “es poética, no intenta sobrepujar ninguna otra identidad ni prevalecer sobre nada”.

La identidad como eje principal del libro

Por encima de todo, el libro de Lorenzo Silva habla de identidad: “Si yo siento ésta, lo que no quiero es que hagan con ella lo que he visto hacer con otras”. La identidad castellana, opina, está en ocasiones mal clasificada: “Son gente celosa de su libertad, que no lucha por imponer a nadie su autoridad sino por defender su propia libertad frente a gentes más poderosas”.

“Esa presentación sistemática de los castellanos como gente sometida al poder autoritario como si eso fuera parte de su ADN contribuyó a removerme y a crearme una mayor necesidad de contar esta historia”, concluye Silva.

La respuesta a este libro, además, ha sido buena tanto por parte de personas castellanas como por parte de aquellos que, o no lo son, o no lo consideran parte de su identidad: “Me conforta ver que hay personas que no se sienten castellanas porque no lo son o porque no tienen ningún vínculo, y al final encuentran en el libro valores universales que no hace falta ser castellano para apreciarlos”.

La Ventana del Libro recibe el Premio Liber 2021 al fomento de la lectura

Hoy la Ventana de los libros ha recibido además la visita de Patrici Tixis, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España que acaba de galardonar a esta sección con el Premio Liber 2021 al fomento de la lectura en medios de comunicación.

Actualmente, explica Tixis, “aunque haya aumentado el índice de lectura, tenemos todavía, cuando nos comparamos con países de nuestro entorno, unos índices realmente bajos”.

Pero hay esperanza, e iniciativas como la de La Ventana de los Libros son, en sus palabras, “necesarias, y es importante reconocerlas”. Ha destacando además el apoyo que brinda a la creatividad el concurso 'Relatos en Cadena': "Lo que estáis haciendo en este programa está animando mucho no sólo a leer, sino también a escribir, que es otro de los grandes activos de este país, la creatividad”.

Francino ha agradecido al Gremio de Editores de España, y ha destacado su orgullo al estar rodeado del resto de galardonados. El Premio Liber a la mejor adaptación audiovisual de una obra literaria es para la serie 'Patria', el premio al autor iberoamericano más destacado recae en Bernardo Atxaga, también han sido premiadas la Biblioteca de Navarra y la librería Balmes de Barcelona. Además será homenajeado el editor Javier Gogeascoechea Arrien, presidente de la editorial Desclée De Brouwer.

Francino asegura que “compartir tarde de galardones con todos estos nombres y con todos estos proyectos es un orgullo y aquí seguiremos”.