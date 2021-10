La banda neoyorquina The Velvet Underground quiso romper todas las convenciones de la música, del arte y de la sociedad. De ahí que no hicieran promoción como el resto de grupos del momento. Eso es lo que más ha complicado la vida al director Todd Haynes para levantar un documental sobre el emblemático grupo formado por Lou Reed y John Cale. The Velvet Underground es un magnífico panóptico de lo que fue ese grupo musical y de toda la escena neoyorquina de los años sesenta. Andy Warhol, Jasper Jones, Jonas Mekas... todos estaban en el mismo barco y todos crearon uno de los contextos artísticos más interesantes e influyentes de las últimas décadas. Con el director hablamos en Cannes, donde se presentó este documental que estrena en España Apple TV+.

No es la primera película musical que realiza, ha hecho una sobre Bob Dylan, ¿qué le atrae de la música? ¿Qué recuerdos tiene de esta época?

La música ha sido una manera de recordar nuestra historia, aquellos tiempos que nos han marcado especialmente, incluso canciones o artistas que particularmente no te apasionan, pero cuando las escuchas en la radio, recuerdas inmediatamente un tiempo concreto. Incluso cuando llevas tiempo sin escuchar esa canción, la música te lleva a ese momento particular. Esta relación entre la música, el tiempo y la historia personal está por supuesto detrás de esta película. Pero también me interesa ver cómo la historia de determinados músicos puede trasladarse a la gran pantalla, de qué manera, con qué géneros. En este caso claro, había muchas dinámicas, la relación con mi historia, con el arte… Cuando me preguntaron si me interesaba hacer un documental de la Velvet Underground, no lo dudé.

Y en lo personal, ¿a dónde le lleva la música de la Velvet?

Para mí esa época me lleva al inicio de la universidad. Lo que pasa es que creo que toda la música que me ha inspirado en la vida no hubiera sido la misma sin la existencia de The Velvet Underground.

The Velvet Underground es el título del filme, pero en realidad esta no es una película sobre ellos... ¿por qué?

Queríamos destacar esa vida cultural y su integridad en Nueva York, todo el cine de vanguardia y todo lo que le debemos. Es sobre creación. Y en ellos se dio una gran colaboración de distintas influencias. Realmente eran una banda, cada miembro de esa banda fue central para el sonido, cómo se encontraron, cómo la crearon es casi un milagro. Eso es lo que queríamos mostrar. Y en ese contexto.

A la hora de abordar una película sobre un grupo de música, sobre un artista, ¿qué cuestiones se hace antes de empezar?

Me pregunto qué tiene de visual, qué tiene de estilístico. Una película sobre el glam tiene que estar estilizado, una película sobre Bob Dylan tiene que ser múltiple y , de ahí que tuviera muchos actores para mostrar cada momento, cada músico. En este caso, lo que he intentado es mostrar mis sentimientos sobre esa música.

La falta de Lou Reed era el gran desafío para hacer un documental sobre esta banda, ¿le dio miedo seguir adelante sin la gran figura fundamental?

El hecho de que no esté Lou Reed con nosotros eso nos generaba muchos impedimentos en la estructura, también muchos desafíos. A lo largo del proceso queríamos oír su voz, está presente en las fotos, en el rodaje de Warhol, en las conversaciones de otros participantes, pero no teníamos grabaciones de él. Eso ha sido un proceso de reflexión constante sobre cómo rodarlo, como hacer para sentir que estaba ahí. Sé que hay muchos fans de Lou Reed, y yo soy uno de ellos, que verán la película y seguro que dicen que aparece demasiado John Cale. No vamos a satisfacer a todos, ni vamos a hacer justicia sobre la gran contribución que hicieron a la música. Es curioso la manera en la que Lou Reed está y a la vez no está presente. Eso hace que en el momento en que aparece el impacto sea todavía más grande. Queríamos también mostrar la relación de este grupo de artistas, su amor y sus conflictos, entrar en sus vidas, también.

¿Por qué no hay casi grabaciones de la banda?

Porque la banda, de una manera consciente, tenía claro que no quería promocionar, que no quería hacer lo que otros grupos. De ahí que no haya mucho material de ellos.

Ante esa falta de material de la banda, hay películas, hay música y hay hasta pantalla partida...

Hay estrategias diferentes en cómo contar una verdad al público. En esta película teníamos un catálogo enorme de las mejores películas vanguardistas del momento, que se hicieron en la época en que la banda actuaba. Ese tipo de cine tomaba influencias de la música, del arte, de los hapennings, de todo. Y eso era un gran desafío para contar los límites entre todas las disciplinas artísticas. Queríamos introducir al público en este cine que no siempre se sigue viendo, queríamos sumergirlo en la textura del trabajo. Al final, la sensación es de una diversidad creativa en Nueva York tremenda. Teníamos excelentes entrevistas, muy buenos testimonios, pero la idea era que la música y las imágenes crearan una experiencia distinta, más allá de las palabras.

Frente a todo ese movimiento contestatario por los derechos civiles, la Velvet Underground suponía una mirada más hedonista o banal de las cosas, pero el documental habla también de un trasfondo político, ¿qué nos ha dejado esa escena artística políticamente hablando?

Muchas veces la gente calificaba ese mundo como vacío políticamente hablando, en contraste a toda esa contracultura de la lucha por los derechos civiles de una época anterior. De alguna manera creo que es cierto, porque en la superficie parecía que no estaba politizado, pero en el fondo había mucho que decir políticamente. Quizá se hablaba más de políticas de la identidad, de los sentimientos, de los conflictos internos de los individuos, es algo así como una política muy freudiana. Algo había dentro de nosotros que acaba llegando a la música. No era un mensaje de flores, de sol y alegría; era diferente. Era un universo que aceptaba a la gente, su vulnerabilidad y sus problemas para vivir en sociedad y organizarse. Es totalmente conmovedor que todo eso estuviera en las canciones de Lou Reed. Lo que ellos compartían, sin intelectualizarlo, ha sido muy importante.

Es interesante la figura de Andy Warhol, que no aparece hasta la mitad de la película, ¿era para no fagocitar el propio documental o para mostrar la relación de tensión con el grupo?

La banda se sentía a gusto con esa fama que le dio el acercamiento a Andy Warhol, pero hay algo más. Eran parte de ese show, eran parte de ese mundo, pero por otro lado intentaron que la música estuviera en un primer plano. Los debates con Warhol siempre fueron de autoría. Al final era una lucha por ser una rock star.

En todas sus películas, sean las que sean, hay una mirada al pasado, ¿no le interesa el presente?

No lo sé, es difícil. Creo que encuentro cierto refugio en el pasado. Me ha ocurrido durante el Covid, que he necesitado ver películas antiguas para no volverme loco. Es cierto que hemos pasado la era de Trump, donde cualquier tiempo pasado era mejor y después la pandemia, supongo que eso ha influido. Pero además creo que estamos en un momento terrible, mirad la situación del planeta. Yo vivo en Portland, Oregón, y he pasado unas semanas a 56 grados, en una zona donde el clima suele ser similar al de Londres. Es un momento muy loco y es mi manera de superarlo