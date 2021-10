Soledad Gallego-Díaz

Un estudiante de la Universidad de Michigan consideró ofensivo que uno de sus profesores pusiera en clase la película Otelo protagonizada por el actor inglés Laurence Olivier. Al estudiante, un chico blanco, le molestaba que Otelo, el moro de Venecia, fuera representado por un actor blanco que se embadurnó la cara con tinte marrón. El problema no es que haya estudiantes con tal desconocimiento de la obra de Shakespeare, que, a propósito, trata del poder de la calumnia y del daño que provocan la envidia del bien ajeno y los celos. El estudiante no sabe nada de Shakespeare y seguramente cree que prohibir el Otelo de Olivier es una manera de luchar contra el racismo. Al fin y al cabo, todos hemos dicho muchas tonterías cuando éramos jóvenes. El problema no es su queja, sino que el decano de la facultad le diera apoyo y que el profesor, para colmo un músico chino que huyó en su día de la revolución cultural de Mao, creyera que se tenía que disculpar, primero, y, finalmente dimitir. El problema es la fuerza que está adquiriendo la llamada teoría de la cancelación, la exigencia de suprimir todo rastro de aquello que se considera hoy ofensivo o inadmisible. El problema es que el decano haya sido tan cobarde, en lugar de explicar que el profesor no tenía nada de lo que disculparse porque la película es de 1965 y Laurence Olivier, uno de los mayores intérpretes de Shakespeare de la historia del teatro. El problema, muy grave, es que la universidad no sea capaz de permitir que un estudiante exponga cualquier teoría por absurda que parezca y de explicarle al mismo tiempo que está muy equivocado.