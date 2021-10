Los insultos y abucheos no son a Sánchez, son a la democracia

Hoy vuelve la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Vuelve la escenificación de la crispación que Pablo Casado y la ultraderecha acostumbran a llevar al límite en sus preguntas al Ejecutivo. Sesión de control con los prolegómenos de la entrevista del líder del PP el domingo, anunciando la quiebra de España y el más que probable rescate, desmentido ya por todos los números, y por lo sucedido ayer en el desfile del 12 de octubre.

Y lo ocurrido no es nuevo, el abucheo al presidente del Gobierno parece que forma ya parte del acto. Abucheo e insultos cuyo destinatario es siempre un presidente socialista. Empezó la lamentable tradición contra José Luis Rodríguez Zapatero. Se puso en pausa durante la presidencia de Mariano Rajoy y ha vuelto, con más fuerza, con Pedro Sánchez.

Se podría pensar que esto va en el sueldo de un presidente, y es lícito manifestar el malestar si se considera que el Gobierno de turno no lo está haciendo bien. Pero los abucheos y, sobre todo, los insultos del 12 de octubre, son otra cosa. Es la traslación a la calle, a un sector de la calle, afortunadamente, de lo que se repite insistentemente en sede parlamentaria, que este es un gobierno ilegítimo o que Sánchez es un presidente ocupa, y añadan a esto el afán de la derecha y de la ultraderecha por hacerse suyo el 12 de octubre. La fiesta Nacional y lo que deriva es de ellos y el resto son invitados incómodos a los que se puede insultar porque están en el sitio equivocado.

"Ni hoy, 13 de octubre, ni ayer, 12 de octubre. Nosotros no, nosotros no gritamos ni insultamos. Nosotros entendemos la libertad de otra manera"



Hoy, cuando aquí en directo volvamos a escuchar lo que pasa en la sesión de control, pensemos que no es inocuo y que tiene sus consecuencias. Que si se cuestionan las reglas básicas de la democracia y se legitima el ataque a las instituciones o a sus representantes, esto tiene sus consecuencias. Los abucheos y los insultos no son al presidente del Gobierno, son a la democracia. Y la grandeza de la democracia está en la construcción de la pluralidad y en la aceptación de las reglas del juego, no siempre gana quien queremos, pero quien gana es quien nos representa y quien no lo entienda tiene un problema. Lo peor es que algunos de los que tienen el problema se sientan en las instituciones.