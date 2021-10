Alberto Garzón: "No le podemos decir a una sociedad democrática lo que tiene o lo que no tiene que comer"

Somos lo que comemos desde niños. Estamos ante la infancia de la prisa, de la cocina 'pre', de la publicidad llamativa de los productos azucarados que se asocian muchas veces a deporte, energía y éxito. En España, el 40,6% de los niños de entre 6 y 9 años tienen sobrepeso, según el Estudio Aladino.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el consumo de azúcares añadidos no supere el 10% de la ingesta calórica total, pero anima a reducirlo a menos del 5% de las calorías totales consumidas.

Por ello, en una semana como esta, en la que se celebra el Día de la Alimentación (16 de octubre), el ministro de Consumo, Alberto Garzón, habla con los expertos del programa SER Saludable (Alberto Soler, psicólogo experto en crianza; y los dietistas-nutricionista Julio Basulto y Griselda Herrero) sobre la alimentación infantil.

- Sobre la tasa del azúcar, The Lancet recomendó gravar las bebidas azucaradas, algo que en países como Sudáfrica ya ha tenido resultados.

"Hay muchas causas que explican la obesidad infantil; no hay solamente una causa para ello. Una línea de actuación es la fiscalidad; tratar de que los precios manden señales de beneficiosidad, o no, de determinados productos. Hay pocos estudios, pero esto ya se ha puesto en marcha en otras comunidades autónomas y dan la señal de que la ciudadanía recibe el mensaje, y eso es lo importante.

No le podemos decir a una sociedad democrática lo que tiene o no que comer, lo que tenemos que decirle es que sea consciente de cuáles son las consecuencias para la salud y el medio ambiente de sus decisiones. La fiscalidad debería ir acompañada de otras medidas".

Las medidas que más funcionan contra el abuso de los ultraprocesados

Julio Basulto, dietista-nutricionista: "Las medidas que más funcionan para disminuir el consumo de ultraprocesados son los impuestos, limitar la disponibilidad de los productos superfluos y limitar o prohibir la publicidad directa, indirecta y encubierta. Tenemos estudios que indican que hasta uno de cada tres niños europeos con obesidad no la tendría si se hubiese prohibido la publicidad en diferentes áreas, no solo la televisión".

- El código PAOS establece un conjunto de medidas y reglas éticas a las compañías adheridas en el desarrollo, ejecución y difusión de publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores para evitar una excesiva presión publicitaria sobre ellos.¿Se están cumpliendo?

"Agradezco la pregunta. No funciona, no se están cumpliendo los códigos que se habían autoimpuesto los actores de la industria alimentaria y, por tanto, estamos ante un modelo fallido que necesita una revisión y que sea eficaz. Aquí hay dos dimensiones: la científica, de un conocimiento y una información, que va proliferando gracias a los investigadores, sobre los efectos nocivos de determinados hábitos de consumo a los que nos habituaron a muchos de nosotros cuando éramos pequeños, quizá por ignorancia. Ese avance científico nos ha dado unas directrices sobre qué hábito de consumo debemos modificar y en qué dirección.

Luego tenemos otra dimensión: el negocio. Cuando desde la administración pública promovamos un cambio de hábitos de consumo haciendo un ejercicio de pedagogía, contribuiremos a cambiar la demanda, y eso afecta a empresas con capacidad de influencia. Nosotros nos inclinamos hacia la primera dimensión y tenemos conflicto con quienes se resisten a esos cambios".

- Tenemos el Nutriscore, pero ¿la solución sería incluir el modelo del etiquetado obligatorio?

"Nuestro compromiso es con la ciencia y, además, soy padre de dos criaturas, una de tres años y otra de 18 meses, que me trasladan diariamente la experiencia viva de cómo funciona el mercado. Les llevas al súper, les atraen los productos, no por su componente nutricional sino por la publicidad, porque aparecen sus personajes favoritos. Hay un componente social fuerte de enorme presión para las familias. La tasa de obesidad es el doble en familias con menos recursos, por tanto, también es un problema de clases sociales. El etiquetado es una de las herramientas, pero nos movemos en un marco legal que nos pone en una serie de restricciones.

Para mí el modelo de ideas dentro de las políticas públicas que parecen funcionar mejor dentro de otras experiencias internacionales es el modelo del etiquetado obligatorio, que exprese de una manera clara cuáles son los riesgos del consumo de un determinado producto. Este modelo no es viable en este momento, porque es la propia Comisión Europea la que tiene las competencias para ponerlo o no, no el gobierno de España.

Nos movemos en el rango de los etiquetados voluntarios, y para que pueda funcionar tiene que tener la complicidad de determinadas empresas. Dentro de este tipo de modelos, el que más fortalezas ha demostrado ha sido el Nutriscore. Tiene lagunas, como el nivel de procesamiento de los productos.

Promovemos dentro de los órganos de la UE que tenemos que avanzar hacia un modelo de etiquetado obligatorio que sea riguroso con perfiles más cercanos a la OMS que están más al margen de los intereses de la industria alimentaria. Hay actores que se rigen por la ciencia y otros por el beneficio".

- ¿Cómo lleva el momento en que va al supermercado y alguna de sus hijas le propone llevarse un producto con altos niveles de azúcar?

"Imposible que mi hija quiera salir del supermercado sin querer llevarse una bolsa de algo. El otro día entré y me acabé llevando un champú, en lugar de una bollería industrial, porque a lo que mi hija le importaba realmente era el dibujo".