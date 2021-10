La opinión de Carles Francino

Como soñar es gratis, hoy se me ha ocurrido proponer algo que a lo mejor alguien se toma en serio. Igual no, igual es una chorrada, pero allá va. Nos encontramos en el día 25 desde que comenzó la erupción de La Palma, esto no tiene ninguna pinta de ir a menos, al contrario, y la factura de las pérdidas se va volviendo más y más abultada a medida que pasan las horas. El último dato oficial era de 400 millones de euros, pero ya queda desfasado, seguro. Las viviendas destruidas son centenares, las hectáreas de cultivo ni te cuento, carreteras que ya no existen, negocios que han desaparecido, familias que lo han perdido absolutamente todo…

Y ante esto, dado que se trata de una situación absolutamente extraordinaria, los bancos… los bancos, en general, como sistema, ¿no podrían estirarse un poco, no podrían tener un gesto también extraordinario? Quiero decir, ya sé que se están haciendo cosas, ¿eh?. Por ejemplo, los pisos que tienen las entidades financieras los han puesto a disposición de la empresa pública de vivienda de canarias para realojar gente; se están concediendo créditos para compra de enseres a fondo perdido o a muy bajo interés, hay moratoria de hipotecas, incluso se reparten gafas para protegerse de la ceniza… todo eso está muy bien, pero yo digo un poquito más.

El sistema bancario español fue rescatado con más de 60.000 millones de euros…que no va a devolver. Y dado que ya han regresado a beneficios, sólo en el primer trimestre de este año la gran banca ha ganado casi 9.000 millones… oye, ¿no podrían ponerse de acuerdo y cubrir, a escote, las necesidades de tanta y tanta gente en La Palma? o la mitad, o una parte. Luego ya están las ayudas del gobierno, los fondos europeos y todo lo demás, pero… ¿pensar esto es muy descabellado? Ya he dicho antes que soñar era gratis. Pero creo que sería una magnífica oportunidad para demostrar que algunas cosas, si se quiere, se pueden cambiar.