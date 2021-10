Xavier Vidal-Folch

¿Todo quedará igual? ¿O no? ¿Para que sirven los papeles de Pandora? La investigación de EL PAIS, la Sexta y otros medios internacionales sobre las actividades e inversiones de poderosas compañías y grandes patrimonios en los paraísos fiscales está dando ya resultados: ha aumentado la conciencia fiscal de los contribuyentes. Y la correspondiente exigencia de responsabilidades. Está sirviendo para que las Haciendas públicas de distintos países amplíen sus investigaciones sobre los elusores y los evasores fiscales. Y ha puesto ya en cuestión la continuidad de varios dirigentes políticos en sus puestos. El primero ha sido el presidente checo, Andrej Babis, que ha perdido las elecciones. También pasa apuros el presidente chileno, Sebastián Piñera. En España, el principal (y único) alto cargo del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, afronta una creciente presión para que dimita. Albiol alegaba que no tenía nada fuera. Se reveló falso. Luego, que su sociedad en Belice estaba vacía y que solo era familiar: También falso, pues su segundo en la alcaldía le acompaña en esa aventura. Actuar en un lugar así puede no ser ilegal, ni delictivo. Y los involucrados ostentan su derecho a la presunción de inocencia. Judicial. Pero también deben hacer frente a una presunción de responsabilidad política. Los paraísos no son neutrales, ni asépticos, ni incoloros. Son lugares sospechosos de evasión fiscal. Y no hay política sin ética, ni ética sin estética.