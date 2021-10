Morgan: "Nos gusta trabajar cada detalle, tenerlo todo bajo control"

Hay muchas maneras de meterle mano a un disco, una de ellas es la voz. Seguramente existen las voces perfectas, pero las que más nos gustan raramente lo son. Lo especial, lo distinto, tiene, afortunadamente, poco de perfecto. Eso explica que las voces que nos entusiasman sean voces especiales, diferentes, que se salen de la norma.

Carolina de Juan, más conocida como 'Nina', es la voz de Morgan, inconfundible por la luminosidad que arroja. Hoy ha salido a la venta el último disco de la banda 'The river and the stone' y dos de los miembros de Morgan se asoman a La Ventana de la Música para presentar este último trabajo.

En noviembre arranca la gira por teatros de todo el país. Empezando el 4 de noviembre en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares, para el que ya no hay entradas. La esperada gira, hace casi dos años que el grupo no se sube a las tablas, algo que la cantante espera "con nervios bonitos".

“La pandemia también está presente en el disco”, cuenta el guitarrista. En este último trabajo tocan distintos palos. Desde 'Paranoid Fall', el tema más cañero del disco, hasta temas más melódicos como ‘Silence speaks’. Para el grupo es fundamental contar con esos distintos ritmos, para "poder ahondar en diferentes estados de animo por medio de la música", cuenta Paco López.

Aunque, como es costumbre en los anteriores discos de 'Morgan', solo cuentan con un tema en español: 'Un recuerdo y su rey'. Esta canción pudo quedarse fuera del disco ya que no lo vieron claro hasta poco antes de la grabación. El tema a algunos les recuerda al rey emérito. "Ni confirmo, ni desmiento", zanja Nina.

Para este 'The river and the stone' el grupo se ha encerrado durante 15 días en el estudio Le Manoir de Leon, en Francia. Una residencia de artistas que les posibilitaba mantener la misma manera de trabajar de cuando hicieron la maqueta de este disco, entre junio y julio de 2020. Ya entonces alquilaron una casa en la sierra madrileña, quitaron el salón, pusieron los instrumentos y convivían allí de lunes a viernes. “Buscábamos estar muy dentro de las canciones. Si te quieres evadir te vas y te das un paseo. Por suerte, tenemos buena convivencia”, cuentan. De hecho, Paco y Nina son amigos desde pequeños. Tal y como cuentan, el grupo nació con la intención de pasarlo bien y “lo que ha ido pasando ha ocurrido con esa filosofía”.