Javier Manquillo: "El otro día éramos un club normal y al día siguiente los más ricos del mundo"

El Newcastle United sigue llevándose todos los focos en el fútbol inglés tras la compra por parte del fondo estatal saudí de las urracas. Este suceso ha convertido a los de St. James' Park en el club más rico del planeta superando a Manchester City o PSG quienes como clubes estado copaban ese ránking sin apenas rival.

Una auténtica revolución en el fútbol británico que ha abierto polémica y debate pero que ya es una de las noticias del año además de una realidad en la actualidad del deporte rey en su país de origen

Desde El Larguero hemos hablado con el jugador español que puede pasar de jugar con Jonjo Shelvey y entrenado por Steve Bruce a ser compañero de Keylor Navas y entrenado por Steven Gerrard, Javier Manquillo, que ve la situación así: "Se está hablando por todas partes, pero estamos tranquilos"

El ex del Atlético de Madrid señala que "asusta" ver esa cantidad de dinero, a la que califica como "una barbaridad". Dinero con el que se acometerá una revolución dentro y fuera del club, empezando por el entrenador como señalan los medios británicos. Este cambio desde la afición se ha vivido con una euforia impresionante, como se ha visto y lo relata Manquillo: "El recibimiento será buenísimo, siempre nos apoyan y siempre están al 100%. El pensamiento de los fans de aquí es que están muy contentos. No creo que toquen el club porque la Premier es historia y no creo que cambie mucho".

Lo que cambiará es de compañeros y tiene muy claro que de tener la cantidad de dinero que tiene su nuevo jefe, sabe a por quién iría en el mercado de fichajes: "Hay dos que destacan por encima del resto: Haaland y Mbappé. Pero eso es irreal esto va más poco a poco", apunta.

Actualmente, las urracas ocupan puestos de descenso en un inicio en el que "hemos empezado fatal" pero que esperan revertir para quedarse en la que considera la mejor liga del mundo, a la que lleva enganchado siete temporadas por "el ambiente". Una vuelta que ve complicada porque "LaLiga ha pegado un bajón importante", aunque como apunta en el fútbol cambia todo muy rápido: "El otro día éramos un club normal y al día siguiente los más ricos del mundo", sentenció en esta charla con Yago de Vega en El Larguero.