A todos nos puso triste el desencuentro entre el deán y el arzobispo de Toledo. Qué pena. Por suerte, hay episodios entre eclesiásticos que sí tienen un final feliz. Hace años le oí contar al poeta Celso Sanmartin la historia de un sacerdote de una aldea de Lugo. Era un buen hombre, algo ingenuo, que una mañana empezó a encontrarse mal; cada vez peor. Rezó, por si acaso. No solo no mejoró, sino que bordeó la muerte. Cuando el sufrimiento se hizo inhumano, lo condujeron al hospital de Lugo, donde ingresó inconsciente. Pero le salvaron la vida. En el momento de abrir los ojos, descubrió a un recién nacido a su lado, en la cama. Al parecer, la madre había fallecido en el parto, y las monjas dejaron al bebé junto al cura, que creyó que durante su inconsciencia había dado a luz, y de ahí sus dolores, y aceptó criar al niño. Un día, se decidió a revelarle la verdad sobre su origen. El chaval, que no era tonto, exhibió esa sapiencia infinita que atesoras cuando eres adolescente, y se adelantó: «Bah, ya sé que no eres mi padre». El cura asintió en silencio. «Es cierto –le confesó–. En realidad, yo soy tu madre. Tu padre es el obispo de Mondoñedo».