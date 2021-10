Soledad Gallego-Díaz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló en la clausura del 40 congreso del su partido, el PSOE, de la voluntad de dar pasos en la abolición de la prostitución. Conviene aclarar que abolir no significa hacer desaparecer por arte de magia algo, sino exclusivamente dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Así que la abolición de la que habla Sánchez y que figura en las ponencias del PSOE desde hace al menos dos congresos, no quiere decir que la prostitución vaya a desaparecer en España en unos meses, ojalá fuera así, sino que la ley no dará ninguna cobertura legal a una práctica que implica una brutal explotación sexual y la semiesclavitud de miles de mujeres atrapadas en redes mafiosas de tráfico de seres humanos. Todo lo que se haga desde el punto de vista legal para impedir la prostitución será un adelanto en la defensa de los derechos humanos. Por mucho que algunos defiendan la existencia de una prostitución ejercida voluntariamente, como si fuera un oficio cualquiera, la realidad es que existen muy pocas Pretty Woman y muy pocas Tristanas y que la inmensa mayoría de esas mujeres proceden de medios empobrecidos de África, América Latina y Europa del Este y están controladas por redes de proxenetas que, ellos sí, hacen un gran negocio. En España, más del 90% de las mujeres que ejercen la prostitución, según estudios de la Guardia Civil, no son españolas ni estadounidenses ni francesas ni alemanas. ¿Por qué creen ustedes que será?