Emmanuel Carrère: ''Es importante salir de uno mismo y mirar a los otros"

Experto en enhebrar la literatura, el periodismo y la vida, Emmanuel Carrère recibe en unos días el Premio Princesa de Asturias de las Letras. Un galardón que llega en un momento curioso en la carrera y la vida de este escritor francés de 63 años. Yoga, su última novela, revelaba un episodio de depresión y un litigio con su expareja que prohibió, tribunales mediante, que se publicaran algunos pasajes escritor por Carrère sobre su vida en los que ella aparecía.

Yoga, la crítica descarnada de sí mismo, no ha sido su libro con mejores críticas, aún así su pulso para mezclar ficción, realidad y biografía sigue estando en forma. "Si algo atraviesa mi obra es intentar tener respuestas reales de otros personajes. Pero siempre intentando no ser incisivo, porque es cierto que uno puede hacer daño a pesar de tener las mejores intenciones", decía en la Cadena SER.

Pero además, el escritor ha recuperado su faceta de cineasta, 16 años después de La moustache, y la presentó primero en Cannes y después en el Festival de Cine de San Sebastián. "Escribir es un trabajo bastante solitario y eso, en ocasiones, puede llegar a resultar asfixiante. Dirigir una película, en la medida en que se trata de un trabajo en equipo, puede llegar a resultar estresante y, desde luego, puedo decirte que es mucho más cansado que el escribir novelas, pero, al mismo tiempo, es algo muy placentero, un trabajo que me procura una sensación de confort que rara vez siento al escribir". En un muelle de Normandía es una adaptación de un ensayo periodístico francés que tiene mucho que ver con su estilo literario. "He intentado hacer algo sincero", reconocía. "Con este proyecto no quería entrar en esta obsesión personal mía, sino mirar más allá, entrar en ese periodismo de inmersión y en esa ambigüedad moral que tiene".

Una cinta con trasfondo social protagonizada por Juliette Binoche que se basa, en la obra de Florence Aubenas. Narra la historia de una periodista que comienza a trabajar como limpiadora en un pueblo de Normandía con el fin de retratar una forma de vida ignorada por la mayor parte de la sociedad: la de las mujeres limpiadoras en una zona depauperada de la Francia actual.

"Espero no haber sido paternalista al contar a estas mujeres", explicaba el director a la Cadena SER. "Tengo la impresión de que para esta película he tenido la colaboración y la proximidad de estas mujeres reales. Una de las principales razones de hacerla era porque pude tener su aportación, ver su rutina y ellas han nutrido la historia que contamos. Ha sido realmente un trabajo muy complejo", reconoce. "Esa elaboración de los personajes por su parte hace que la película sea más bien suya y espero que no se me haga ese reproche de ser paternalista porque lo hemos intentado evitar en todo momento".

El paternalismo o la mirada condescendiente sobre la clase obrera es uno de los pecados del cine y la literatura social. Quizá quien mejor lo haya solventado sea Annie Ernaux, la escritora francesa que es una de las inspiradoras del estilo de Carrère y que proviene de una familia obrera del norte de Francia. Salvo Ernaux hay pocas excepciones en la cultura francesa que hablen de esta clase social. De hecho, las novelas de Carrère no suelen hacerlo. "Me alegra que cites a Annie Ernaux, es una de las escritoras más importantes de Francia ahora mismo. Es verdad, quizá no hay tanta tradición ni en el cine ni en la literatura, como sí ocurre en Inglaterra con figuras como Ken Loach. Pero sí hay importantes directores y escritores que se fijan en estos asuntos. Me gusta Stephan Brizé. También te digo que sería bueno evitar la caricatura que pesa sobre el cine francés. Tampoco es cierto que todas las películas o novelas ocurran en Saint Germain des Pres, en el París más pijo. En mi caso, fue algo inesperado acabar en este proyecto".

Es curioso que el propio personaje, la periodista tenga esa ambigüedad. "Ella cree que su trabajo tiene utilidad, pero es consciente de lo ambiguo de su profesión. Por un lado comparte una condición ajena a la suya, pero cuando acaba el día, vuelve a casa, al confort y se olvida", recalca el autor de libros como El adversario o El Reino, y para quien la ambigüedad siempre ha sido uno de los temas de su obra.

Han pasado 10 años desde la publicación de la obra, pero la realidad que refleja es todavía más actual, sobre todo después de la pandemia donde el trabajo de estas mujeres invisibilizadas ha sido más feroz, importante y precario. Esa invisibilización tiene que ver con el lenguaje, con el uso de eufemismos para denominar la profesión a la que se dedican. En el libro se usan varios términos en un intento de jugar con lo peyorativo, con la conciencia de clase y hasta lo políticamente correcto.

"Es complejo porque también podemos decir que el lenguaje también embellecer las palabras y eso deja de ser un defecto, porque puede ser un plus de valor para las personas que necesitan valorizarse. Estas mujeres con las que he trabajado dicen en su día a día otro término que no dicen mujeres de la limpieza. No quiero denunciar un lenguaje que esconde la realidad, sino que quiero un lenguaje que pueda revalorizar a estas personas, y que lo puede hacer más aceptable también", reconocía el escritor galo.

Autor de once novelas, tres ensayos y una biografía novelada de Philip K. Dick, la obra de Emmanuel Carrère nos guía por su vida, por sus inquietudes y sobresaltos y también por las de la Francia actual. Ahí radica su importancia, en que a pesar de hablar de sí mismo, también habla de los demás. En El adversario, el libro que le hizo famoso, contaba la historia real de Jean-Claude Romand, un mentiroso patológico que el 9 de enero de 1993 asesinó a padres, hijos y esposa, y que comenzó a cartearse con el escritor. En Una novela rusa contaba cuánto le había perturbado enterarse de que su abuelo era un colaboracionista, algo similar al shock que padeció y padece la sociedad francesa en su conjunto al abrir los ojos a la memoria reciente. En Vidas ajenas su cercanía con la muerte y el duelo. En Limonov su acercamiento familiar a la historia de Rusia y en El Reino su relación -y la de todos- con la religión y las creencias.

Además de escritor y cineasta, también ha ejercido y ejerce de periodista. La última vez en sus crónicas sobre el juicio a los yihadistas de Charlie Hebdo, atentado donde murió un amigo suyo. El periodismo es una profesión que le toca de cerca. Tiene un hijo de treinta años que se dedica a esto. Conoce la precariedad. "Cuando era más joven que vosotros tuve la suerte de trabajar en los años 80 en una revista cultural que se llama Telerama y que todavía existe. Por eso, con honestidad, os puedo decir que sí que el periodismo ha empeorado y que antes las cosas eran mucho más fáciles. Con mi hijo veo lo mal que está todo, la cantidad de freelance que hay en la profesión".

En Yoga y en esta nueva película, que se estrenará en los próximos meses en España, hay algo que coincide, la mirada al exterior de uno mismo. A los demás, a los más desfavorecidos. En Yoga son los inmigrantes en Grecia, mientras que En un muelle de Normandía son las mujeres trabajadoras. ¿Es la mirada hacía los que están peor lo que hace al escritor salir adelante en momentos oscuros? "Puede ser verdad. Yo siempre tengo una parte autobiográfica en todo, pero cada vez más creo que es importante aprender a salir de uno mismo y vivir experiencias que no son las tuyas".