Xavier Vidal-Folch

La declaración del líder abertzale, Arnaldo Otegui, marca un antes y un después. Cuando uno expresa su pesar por el dolor de unas víctimas, se coloca a su lado. No enfrente. Les muestra su empatía. Establece que sus allegados nunca debieron morir. Era un acto de reparación debida. Por tanto, de equidad y justicia. Sin él, la pacificación siempre quedaría coja. Porque una paz que no reconoce, ensalza y enaltece el derecho a la vida de todos, absolutamente todos, los miembros de una comunidad no es Paz con mayúsculas, irreversible, sino ausencia de violencia, quizá transitoria. La nueva posición de Bildu, aunque tardía y premiosa, es también políticamente un parteaguas. Desde ahora, nadie puede acogerse a la loca pulsión de que matar puede no ya solo conveniente, sino siquiera tolerable: el dolor que causaron los etarras "nunca debería haberse producido". La penúltima y débil coartada para la acción terrorista ha quedado desacreditada para siempre. Pero aún le falta algo. Otegui formula el descrédito a la violencia por sus efectos nefastos: porque provoca dolor. Es correcto. Pero es indirecto. Le falta una afirmación más clara y directa: matar es malo no solo porque arruina la vida a los familiares supervivientes, sino, en primer término, porque niega el derecho a la vida. Más concretamente el derecho a la vida que tenían los asesinados. La clave no es tanto pedir perdón. Eso puede aliviar la pena, pero no la borra. La clave es más profunda: consiste en negar directamente, de raíz, que el recurso a la violencia terrorista tenga, ni haya tenido, ninguna justificación posible. Eso llegará, si continúa la exigencia cívica de que llegue, pero equivale a que los abertzales renuncien también al relato condescendiente de que hubo héroes, y no pistolerismo.