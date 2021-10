José Yélamo: "La SER es una casa que nunca he vivido, siempre he huido de la radio por no ser 'el hijo de'"

“De tal palo tal astilla”, “De casta le viene al galgo” o “De padres cantores hijos jilgeros”, son numerosos los refranes que aluden a ese parecido familiar y en el mundode la televisión son numerosos los apellidos que se repiten: los Prat, los Guasch, los Caparrós... Dinastías −aunque sea ‘La Ventana de la Tele’ no nos referimos a la serie de los 80− periodísticas que pasan de generación en generación, que quizá de verlo en casa desde pequeños le han cogido amor a la profesión.En este caso, nos quedamos con una voz y un rostro o por seguir jugando a los refranes: “De padre radiofónico, hijo televisivo”.

El padre, Antonio Yélamo, un clásico de las ondas y actual director regional de la SER en Andalucía y de Radio Sevilla. El hijo, José Yélamo, un rostro ya reconocido, el nuevo presentador de ‘La Sexta Noche’.

La vocación de periodista de José no llegó a una edad temprana, reconoce que fue a los 16 años cuando tenía que decidir por dónde tirar cuando pensó “¡Yo qué voy a ser si llevo toda la vida viendo a mi padre!”. La visión del padre es algo distinta,Antonio “tenía la ilusión de que transitara por otros caminos”. Y, de hecho, así se lo hacía saber: “No ves que esta profesión es de tiesos, que madrugamos mucho...”, recuerda José que le advertía su padre. Pero a pesar de esas advertencias el hijo se encuentra frente a la cámara y el padre continua delante del micrófono.

¿Por qué la televisión y no la radio?

Aunque José siguió los pasos de su padre en cuanto al periodismo, no los siguió en cuanto al medio. Tal y como él cuenta: “Siempre he huido de la radio por no ser ‘el hijo de’”. Y aunque reconoce que cayó en la “televisión por casualidad” está muy contento.

Para Yélamo hijo “la SER es una casa que nunca ha vivido”, pero que sí ha sentido gracias a la trayectoria de su padre y no descarta, en futuro, dedicarse a las ondas. “Ojalá ponerme en algún momento delante de la esponja amarilla”, afirma.

De momento, estará al frente todos los sábados del programa ‘La Sexta Noche’, en el que se “siente muy cómodo y arropado por todo el equipo”. Incluso por los tertulianos, que, aunque conocía por separado, no es lo mismo enfrentarse a todos ellos juntos. “Me tengo que vestir de Ángel Cristo todos los sábados”, bromea el presentador que reconoce que les está “cogiendo cariño”.

“No me gusta estar encima de él, espero su llamada y el momento propicio para darle mi opinión”, cuenta Yélamo padre. Pero cuando su hijo le llama le dice lo que piensa. “Eso es lo que yo busco”, responde su hijo.