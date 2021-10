La polémica del día

Cuando muchas empresas que apostaron por el teletrabajo durante la pandemia vuelven a la presencialidad, la patronal de la pequeña y mediana empresa de Cataluña, Pimec, propone suspender de empleo y sueldo a aquellos trabajadores que no dispongan de un certificado COVID con la pauta completa de vacunación o con una prueba diagnóstica que demuestre que no tienen la enfermedad. Este debate ya se ha abierto en otros países como Italia y Austria y el secretario general de esta organización, Josep Ginesta, cree que sería conveniente plantearlo aquí en donde, solo en Cataluña, hay más de 300.000 trabajadores sin vacunar.

Se entienden las razones: no debería primar el derecho individual de un trabajador a no vacunarse sobre el interés colectivo de proteger la salud del resto de empleados. Incluso se podría argüir que el certificado se ha impuesto por razones de salud para viajar a determinados destinos o para entrar en determinados locales de ocio, o que si se ha impuesto el teletrabajo porqué no se van a poder imponer condiciones para regresar a la empresa. La medida propuesta, que no es el despido, cabe interpretarse como una forma de presión para que cambien de idea. La cuestión es que este noble interés puede chocar con la legalidad, porque parece difícil imponer sanciones laborales por no hacer algo que la ley no impone. Y sería difícil imponer el pasaporte COVID para entrar en tu empresa si no se impone también para viajar en atestados medios de transporte que te llevan al centro de trabajo o para entrar en el bar en donde tomas el café en tu descanso, por ejemplo.