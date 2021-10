El arte de no desanimarse

Una de las diferencias entre las personas que alcanzan el éxito —o al menos las que mejoran— y el resto es su postura frente a los reveses de la vida. Las primeras cumplen con el proverbio árabe que dice: "Quien llama repetidamente a la puerta acaba entrando". El resto, al ver la puerta cerrada, dan media vuelta.

Un error que se comente es dividir el mundo entre ganadores y perdedores. De hecho, aquellos que ganan es porque también han perdido mucho. Recordemos la famosa reflexión de Michael Jordan, uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos: "He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces han confiado en mí para ejecutar el tiro final que podía decidir un marcador y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida. Por eso he tenido éxito".

Isaac Newton fue expulsado de la escuela, con una nota para sus padres donde se les informaba de que el escaso talento de su hijo solo le permitiría trabajar en una granja. Thomas Edison recibió por parte de su maestro el mensaje de que era "demasiado tonto para aprender nada". Walt Disney fue despedido del periódico donde trabajaba, según su superior, "por carecer de creatividad y buenas ideas»". Los Beatles recibieron como respuesta de la primera discográfica a la que visitaron que no tenían "ningún futuro en la industria de la música". Steven Spielberg fue rechazado tres veces por la Universidad del Sur de California de Artes Cinematográficas, que no apreció en el candidato capacidad suficiente para estudiar en el centro. ¿Se desanimaron estos genios? No, siguieron llamando a la puerta hasta echarla abajo. Si no aprendes a fracasar, ya has fracasado.

En el clásico de Paul Arden 'Usted puede ser lo bueno que quiera ser', hay un capítulo muy revelador que plantea la siguiente pregunta: ¿Por qué los primeros de la clase no triunfaron? El publicista explica que casi ninguno de los alumnos de primera fila de su escuela, aquellos que sacaban siempre las mejores calificaciones, tuvieron éxito laboral en la edad adulta. En una reunión de exalumnos, varias décadas después, comprobó que habían acabado en empleos muy básicos o, en el mejor de los casos, realizando aburridas tareas de oficina.

Entre los díscolos, en cambio, aquellos que parecían dormir en la fila de atrás y que cosechaban suspensos cada trimestre, descubrió a flamantes empresarios y a profesionales de gran éxito. ¿Cuál es la explicación de este fenómeno?

La argumentación más plausible es que los primeros de la clase llegan a la competitiva —y a menudo nada justa— edad adulta sin la experiencia vital del fracaso. Están acostumbrados a una ecuación muy simple: el esfuerzo siempre es reconocido y tiene premio. No obstante, fuera de las aulas esta ley muchas veces no se cumple: los que ascienden en las empresas no son los más trabajadores ni los más capaces, sino los más estratégicos; y en el mundo de los negocios vale más una gran intuición que miles de horas de estudio del mercado.

Ante esta realidad, que les adentra en una selva amenazadora que desconocen, los primeros de la clase optan por empollarse unas oposiciones o por agarrarse al primer trabajo serio que encuentran, en lugar de hacer experimentos.

Los de la fila de atrás, en cambio, salen al mundo sabiendo lo que es obtener malos resultados y ser cuestionados. Están curtidos ante las críticas y los varapalos, por lo que las dificultades que encuentren en la selva laboral no les amedrantarán. Sabrán encontrar su camino entre cualquier maraña de dificultades.

Hay un motivo adicional por el que los cateadores de la fila de atrás, años después, pueden conseguir grandes logros profesionales. Mientras los estudiantes aplicados son expertos en el pasado —su especialidad es repetir lo que se ha dicho en clase o en los libros—, los de la fila de atrás son expertos en futuro, pues se pasan la clase soñando y proyectando.

Por paradójico que parezca, el éxito mira al pasado; y el fracaso, al futuro. Da igual lo desastroso que haya sido tu pasado o lo triste que te parezca tu presente. Mientras tengas un nuevo día por delante, está todo por hacer.