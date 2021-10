'Supernova', un antídoto contra el olvido

La demencia ha sido retratada en el cine a través de múltiples perspectivas. Sin ir más lejos, hace unos meses, el actor galés Anthony Hopkins fue galardonado con el Óscar por su apabullante papel en 'The Father'. Pero, ¿qué ocurre cuando la demencia llega a la vida de una persona antes de los 60 años? Harry Macqueen lo explora en 'Supernova', un drama protagonizado por Colin Firth y Stanley Tucci.

“En esta película hay muchas experiencias personales, pero también un profundo proceso de investigación. He pasado años aprendiendo acerca de la demencia de manera más amplia, y específicamente de la demencia prematura", apuntaba el director, Harry Macqueen, en el Festival de San Sebastián de 2020. "He pasado mucho tiempo con personas que padecen demencia en todas sus facetas y yo creo que es una de las experiencias más conmovedoras que jamás he vivido”, matiza.

Tusker, el personaje interpretado por Tucci padece demencia precoz, una enfermedad degenerativa que cada vez le hará recordar menos cosas. Ante esta situación irreversible, decide junto a Sam, su pareja, coger una caravana e ir a visitar a unos antiguos amigos a la región de Los Lagos ingleses para festejar, en definitiva, la vida.

A lo largo del viaje, Tusker y Sam graban conversaciones, a modo de diarios sonoros como homenaje a sus últimos días juntos, a una recta final, que anticipa de alguna forma el estallido.

“Supernova es una estrella que muere y al final de su vida explosiona, y cuando lo hace es la cosa más brillante en una galaxia que se pueda observar. Y esto es lo que realmente es Tusker: es un personaje que ilumina una habitación y también está enfrentándose a su inminente muerte” explica Macqueen.

El cineasta británico nos habla de cuidados, de acompañamiento, de formas de vivir y también de formas de morir. Con 'Supernova', Macqueen abre la puerta al debate sobre la muerte digna, un tema que tiene cabida en la sociedad y que incorpora en el discurso de Tusker como columna que vertebra gran parte del relato.

“Realmente me interesa la conversación alrededor de la elección a la hora de morir. Es una conversación importantísima y en el Reino Unido no creo que estemos en una posición donde permitamos a las personas tener conversaciones maduras acerca de la elección de qué hacer al final de tu vida. Esperemos que esto inspire a hablar sobre cómo nos cuidamos cuando llegamos al final de nuestro ciclo vital”, sostiene el cineasta.

El tema que atraviesa la película se sustenta en la experiencia humana, en la emoción, en la manera en la que el director dibuja el camino que sus protagonistas han de recorrer, sin focalizar la atención en aspectos secundarios, que, aun así, resuenan con fuerza en el espectador.

“Estamos hablando de la universalidad de la experiencia humana y del amor, esto es todo. No me parecía que tuviera importancia el género o la sexualidad de los personajes, pero también era consciente desde el principio de hacer una película acerca de una pareja del mismo sexo donde su sexualidad no tuviera impacto sobre la narrativa. Me pareció un acto político”, concluye Macqueen.