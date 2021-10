"El PP trata de llegar al Gobierno a través de la confrontación": Juan Espadas, en Hora 25

El secretario general del PSOE y alcalde de Sevilla ha respondido a las preguntas de Aimar Bretos en Hora 25. Espadas ganó las elecciones primarias del partido a Susana Díaz y ahora es el previsible candidato a presidir la Junta de Andalucía. Todas las encuestas publicadas hasta ahora dan una victoria clara a Juan Manuel Moreno Bonilla, líder del PP. El 40º congreso del PSOE, la situación del partido en la comunidad o la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Espadas ha valorado la posición del Partido Popular (PP) durante estos meses previos a la renovación de las instituciones -salvo el Consejo General del Poder Judicial-. "Responde a una estrategia de desgaste del PP. Parece que no tienen otra forma de tratar de gobernar España que generar una situación de confrontación", ha asegurado.

El candidato a presidente de la Junta de Andalucía ha asegurado que actualmente la Comunidad se encuentra en una situación complicada tras la pandemia y que los populares no han sabido responder. "Intentar un acuerdo para los presupuestos es complicado entre un Gobierno de derechas y el PSOE. Sin embargo, el paso que han dado hoy hoy al dejar a 8.000 sanitarios en la calle no es una noticia que nos dé margen de confianza en esta negociación", ha dicho en referencia al despido el próximo 31 octubre de los sanitarios que han trabajado contra la pandemia.

"Para nosotros era fundamental que el PP se aislara del secuestro de Vox. Un gesto era la sanidad pública. en vez de mejorar la retribución del personal nos encontramos que ni se le plantea un plan de refuerzos, sino de despidos. No me vale que digan que fueron contratados por la pandemia y que como ahora no hay riesgo tienen que irse a la calle. Hay déficits que se han generado por la pandemia", ha asegurado Espadas.

El portavoz socialista ha asegurado que la intención de los populares es acercarse a los postulados de Vox en lugar de buscar acuerdos de consenso. Por ese motivo, asegura, el PSOE es la alternativa "esperanzadora" para Andalucía, que afronta las elecciones autonómicas en apenas un año. "El PP lo que quiere de verdad es pactar con Vox y acabar el mandato gobernando bajo las hipotecas de la ultraderecha. Ha llegado el momento de gobernar de verdad", ha insistido.

El candidato a presidir Andalucía apenas cuenta con un respaldo del 8% de la población, según las encuestas autonómicas, frente a un 66% de andaluces que valoran adecuadamente el Gobierno de Moreno Bonilla, aunque no preocupa a Espadas. El portavoz socialista ha asegurado que esas cifras se explican por el "voto de confianza" de los ciudadanos otorgado durante la pandemia.

"Los ciudadanos han dado un cheque en blanco a los gobiernos autonómicos y locales por la gestión de la pandemia. No sé si habrá adelanto electoral. Si hay que ir a elecciones, iremos. Acabo de arrancar un proyecto nuevo. Soy consciente de que necesito generar confianza y explicar cómo resolvería problemas que el PP no puede resolver", ha dicho.

Sin embargo, el candidato deberá abandonar la alcaldía de Sevilla próximamente para poder dedicarse a sus nuevas funciones, aunque asegura que será pronto. "Estoy haciendo un sobreesfuerzo con estas nuevas responsabilidades políticas pero soy consciente de que próximamente tengo que tomar la decisión. Espero que el Ayuntamiento haga una transición ordenada. No voy a concretar fechas. Tengo planeada la decisión. No será en el largo plazo pero tengo que dejar resueltas algunas cuestiones. No me aferro a un puesto cuando he tomado la decisión de una nueva responsabilidad", ha afirmado.