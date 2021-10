Félix Bolaños: "Espero que este acuerdo sea un punto de inflexión en la legislatura"

El Gobierno y el PP han cerrado este jueves el acuerdo para renovar cuatro de los órganos constitucionales con mandato caducado: el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. De este acuerdo, se queda fuera la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER para dar detalles sobre este acuerdo con el principal partido de la oposición.

Durante la entrevista con Aimar Bretos, Bolaños ha explicado que espera que el acuerdo "sea un punto de inflexión" y ha pedido al PP que "abandone esa etapa del no a todo". Así ha sido la entrevista:

Espero que sea un punto de inflexión. Es un acuerdo muy importante. Cuando fortalecemos las instituciones democráticas en tiempo y pueden ejercer sus funciones estamos fortaleciendo la democracia. Estos debates de los últimos meses donde de manera incomprensible no éramos capaces de hacer lo que dice la ley... Afortunadamente hoy superamos ese debate con cuatro instituciones muy importantes. Espero que este acuerdo se extienda al CGPJ en las próximas semanas. El Gobierno está dispuesto y vamos a intentarlo. Es un deseo. No hay nada trabajado más allá de lo que se paró en febrero con el primer intento de acuerdo. Avanzamos mucho pero no conseguimos un acuerdo final. Ahora desde aquella sesión de control en la que el PP y su líder nos abrieron la puerta a que fuera posible un acuerdo y nosotros estábamos siempre disponibles, hemos trabajado en estas 4 instituciones pero no en el CGPJ. Lo importante es que esta voluntad y este acuerdo se extienda al Poder Judicial.

Vamos a seguir hablando de manera discreta sobre el CGPJ y vamos a explorar todos los caminos para cumplir la ley. No tengo ninguna fecha pero me gustaría que estuviera hecho cuanto antes porque es bueno normalizar el clima político en España. Es bueno que las fuerzas políticas lleguen a acuerdos.

Nuestro modelo es el que lleva en vigor más de 35 años y si ha tenido cambios ha sido en gobiernos del PP. Nuestro modelo ha servido para renovar el CGPJ, es un modelo profundamente democrático y nosotros apostamos por él.

Cada vez que me siento en una mesa y al ser un Gobierno de coalición y que necesita de apoyos externos, lo hago con flexibilidad. Este es un Gobierno de acuerdos y que tiene que lograr consensos con otras fuerzas políticas. Eso solo se consigue con voluntad de acuerdo.

Ha sido una negociación en la que no voy a entrar en mucho detalle. siempre hay dificultades para lograr acuerdos y consensos. Todos tenemos que ceder. Si hubiera sido una decisión exclusiva mía habría elegido otros nombres, pero hay que consensuarlos.

La importancia del acuerdo es mucho mayor que la de los nombres de las personas implicada. Me quedo con la trayectoria de las personas. Hemos conseguido que el máximo órgano para interpretar la Constitución sea renovado.

El presidente del Constitucional lo eligen los magistrados cada vez que se produce una renovación. El presidente que se elija lo será hasta la próxima renovación, que está prevista para julio del año que viene. La ley obliga a que cada vez que hay una renovación se elija un nuevo presidente.

EL Constitucional es un órgano constitucional y no jurisdiccional. La cúspide es el Supremo y el Constitucional tiene otras competencias. Eso es exactamente lo que dice la Constitución y es el andamiaje de nuestro ordenamiento.

Los 350 diputados del Congreso tienen legitimidad. Para evitar que los órganos jurisdiccionales tengan un sesgo se refuerzan las mayorías. Esto nos lleva a que es legítimo que los representantes puedan no elegir jueces, sino al órgano de los jueces. Por eso creo que es muy buena noticia que el Gobierno de coalición y el PP hayan llegado a este acuerdo.

En la mesa participada como ministro y representaba al Gobierno. Unidas Podemos ha conocido, ha sido informada de todo. Son conversaciones que no conviene desvelar. Afirmo que están de acuerdo.

El tándem del Defensor del Pueblo lo hemos conocido hoy. Siempre hemos pensado que Gabilondo será un magnifico Defensor del Pueblo.

En estos presupuestos de crecimiento económico, de ampliación de derechos, de cohesión social y territorial, de recuperación justa, de oportunidades... Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas para hablar de eso, de Presupuestos.

Se lo garantizo (que en las negociaciones con Bildu no se habla de presos). En las negociaciones de Presupuestos se habla de Presupuestos. Lo sustancial es que cuando está negociando con partidos se hable de Presupuestos. Quien quiera que España crezca y lo haga de forma equitativa y justa, tendrá que apoyar estos Presupuestos.

La reforma constitucional precisa del apoyo del PP. Si no no va a ser viable. Tenemos que ser conscientes de que en España solo se ha modificado la Constitución dos veces. Se trata de mejorarla, de adaptarla. Si podemos mejorarla, hagámoslo. El artículo 49 habla de "disminuidos", que es algo que da vergüenza. Estamos trabajando para cambiarla por "personas con discapacidad". Nos lo piden todas las asociaciones. Es un ejemplo de mejorar la Constitución. Todo lo que pueda mejorarse con consenso, hagámoslo.

No me consta que haya documentos sobre una consulta. No he visto nunca ni he tenido encima de mi mesa esos documentos.

Espero que el PP abandone esa etapa del no a todo durante todos os días. Estamos trabajando muy duro en unas situaciones muy difíciles. Estamos saliendo de ello. Espero que el PP sea más colaborador, más proactivo y que sea más consciente. No es posible que hagamos todo mal. Oponerse a todo todos los días no lleva a ninguna parte.

Con García Egea tenemos una relación cordial, tenemos una relación constructiva y los frutos están a la vista.