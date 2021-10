Ricardo 'Liniers': "El humor es un mecanismo de defensa, en todos los funerales alguien hace un chiste"

Los espectáculos de comedia suelen tener a uno o varios cómicos en el escenario contando chistes, haciendo monólogos o interactuando con el público. Lo que no es tan usual es ver a dos ilustradores hacer todo eso y, además, dibujarlo.

El argentino Ricardo Siri ‘Liniers’ y el chileno ecuatoriano Alberto Montt son dos ilustradores que se presentan en España por primera vez con una gira que combina este arte con el humor: ‘Los ilustres Liniers & Montt / Stand up ilustrado’.

Ricardo, más conocido por su nombre artístico ‘Liniers’, se ha asomado a La Ventana para hablar de este espectáculo en el que dibujan, conversan, improvisan, se interrumpen y se divierten, un show totalmente distinto a todo lo que se ha visto anteriormente.

De la soledad a los escenarios

Liniers explica que generalmente “el humor gráfico era un lugar encerrado, los dibujantes éramos todos tímidos y no sabíamos hablar, y yo era totalmente así, pero en algún momento descubrí que había una manera de disfrutar el escenario y que nos podíamos divertir ahí arriba”.

Su carrera en público comenzó con el músico Kevin Johansen, a quien acompañó en giras durante 8 años en los que dibujó sus canciones. Con esta experiencia a sus espaldas y deseando comenzar un nuevo proyecto, cuenta que convenció a Montt, "que quizás era un buen Robin para que yo fuera Batman”.

La dinámica es la siguiente: uno de los ilustradores hará de cómico, conversando con el público y haciendo un monólogo, mientras que el otro dibujará los chistes y ocurrencias que surjan en este intercambio.

La risa, la mejor medicina

Sobre los temas a tratar, Liniers prefiere no poner límites: “Las ideas no deberían tener límite, y el humor tampoco”. Es lo único que se pregunta, y añade, “nadie pregunta dónde están los límites del drama, o los límites del teatro o los límites de las ideas o del periodismo, y por alguna razón la gente confunde humor con 'burlarse de'”.

La lista de personajes e ilustradores argentinos reconocidos a nivel mundial impresiona: Mafalda, El Eternauta, Fontanarrosa o Maitena entre otras. Liniers opina que lo que inspira tanto arte es “la desesperación de un país que está en constante estado de caos, que es poco productivo para la vida civil, pero cuando se va uno a uno estamos todos muy creativos para ver cómo sobrevivimos”.

Para el artista, el humor “es un mecanismo de defensa, en todos los funerales del mundo alguien hace un chiste”, por lo que ningún asunto, por escabroso que pueda parecer, queda fuera a la hora de hacer chistes: “Nos metemos en todos los problemas que podemos, no hay ningún tema que digamos ‘no, la gente está medio sensible y ahí no nos vamos a meter más’, porque necesitamos hacer un tipo de exorcismo como nos funciona a nosotros, con nuestra personalidad va por el lado del humor”.

La risa, concluye, es la mejor forma de afrontar los problemas, ya que “si no nos reímos cuando las cosas van mal, lo único que nos queda es llorar, y eso sí que no ayuda”.

Los próximos espectáculos de ‘Los ilustres Liniers & Montt / Stand up ilustrado’ se podrán ver en Madrid, en el Centro Cultural El Torito el viernes 22, y en el espacio Cineteca Matadero el sábado 23 de octubre.