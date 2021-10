El corto que le da la vuelta a la imagen de las madastras y padastros

El cine tiene la capacidad de generar historias y emociones que margen la agenda política y social. Lo saben bien directores como Icíar Bollaín que con Te doy mis ojos puso nombre y rostro a la violencia de género, en un tiempo en el que no se contabilizaban las víctimas. O también Amenábar que sacó el debate de la eutanasia con Mar adentro. Esa capacidad del audiovisual sigue intacta. Ahora una directora, Yolanda Centeno, quiere poner el ojo de la sociedad en un tema que cada vez afecta a más familias: los padres y madres postizos y su relación y derechos con los hijos de sus parejas. Lo hace en Imposible decirte adiós, un cortometraje con una dilatada carrera por festivales nacionales e internacionales que sigue su curso.

"La historia surgió de una pregunta que me hizo el hijo de mi pareja. Conozco al niño desde que tenía cuatro años. Con diez, una noche me preguntó qué pasaría si su padre y yo nos separábamos, si podríamos seguir viéndonos. No sabía qué decirle", explica Centeno en una entrevista en la Cadena SER. Al niño le respondió que sí, pero luego se quedó pensando que seguramente, si se producía una ruptura se perdería una relación de años tan íntima y profunda.

El corto cuenta la historia de Paula, una mujer que, tras cuatro años de relación con el padre de Daniel, decide rehacer su vida pero, antes de hacerlo, quiere asegurarse de conseguir la legitimidad para poder ver a su hijastro. Ese es el conflicto y el drama que padecen muchas parejas y familias. Todo depende de la decisión de un hombre, que tras una ruptura, tiene que dejar ver a su hijo a su expareja, que no es la madre del niño y que además, no tiene la custodia compartida, sino un régimen de visitas. "Quería mostrar también la otra parte. No es que él se niegue, es que es complejo", comentaba la directora.



El drama que viven mujeres como la protagonista de 'Imposible decirte adiós' es que hasta para recoger en el colegio al niño, fruto de una relación anterior de sus parejas, necesitan una autorización firmada. "A veces da la sensación de que vas a raptar al niño", dice Yolanda Centeno. El corto tiene además la proeza de haber superado un rodaje con niño y con las medidas anti-COVID. Es uno de los cortos apoyados por la Comunidad de Madrid y se ha rodado hasta en El Retiro. "Hemos tenido que hacer un esfuerzo y hacer una reconversión narrativa. Al final, la falta de contacto entre los protagonistas nos benefició para el protocolo COVID, porque los niños no podían hacerse una PCR y los protocolos de rodaje han sido complicados", contaba la productora, Tay Sánchez.



La joven directora ya prepara el largometraje con los mismos protagonistas, Alexandra Jiménez, Fele Martínez y Ruth Gabriel, con la producción de Tay Sánchez, que insiste en la importancia del tema y del proyecto de este cortometraje. "Me caló, me emocionó darme cuenta de que había mucha gente a mi alrededor que estaba viviendo historias parecidas, de muchas parejas separadas que se enfrentaban a un caso similar. En algunos casos, incluso, historias muy extremas, de convertirte realmente en su padre o su madre y luego perderlo, porque eres un simple allegado"

"Es un tema muy complicado pero a la vez abre un debate sobre los nuevos modelos de familia, que ya existen y que la sociedad tiene que afrontar", añade la productora, una de las fundadoras de la agencia Harry Kane S.L. Ahora ambas, directora y productora, trabajan en el largometraje. El guion ya está y la historia y el debate también. "Yo soy una allegada y siempre necesito autorización. En una separación tendrían que darme el visto bueno tanto el padre como la madre. Aunque eres familia, legalmente no lo eres".



"La idea es que al final los que legislan sientan que esto es real, que hay presión, que no miren para otro lado. Entendemos que es un tema complicadísimo para un juez. Una separación ya es difícil con hijos biológicos, pues un tema así lo es mucho más", reflexionaba Tay Sánchez.

El cortometraje presenta algunas estampas donde se ve la frialdad de situaciones cotidianas, como el colegio, o la palabra madrastra, con tan mala prensa todavía hoy. "La RAE tendría que eliminar la segunda acepción de la palabra. Quizá si viéramos la palabra madrastra de otra forma, las cosas fueran diferentes", explica la directora. Esa definición a la que alude dice que una madrastra es la madre que hace daño a sus hijos. "No sé cómo una palabra que no se usa de esa manera por qué sigue estando ahí una palabra que hace tanto daño. Mi hijastro dice que soy una madrastra, pero bueno. Empecemos a quitarle ese significado o buscar otra nueva palabra". Y es que el lenguaje importa. Si no nombramos las cosas, no existen. Lo mismo pasa con el lenguaje cinematográfico, sino se cuenta, el debate no surge. De ahí la importancia de un cortometraje delicado que ha empezado un movimiento. "Lo que debe quedar es que una familia reconstruida no es peor que una familia biológica o tradicional. Y esa es la sensación que se tiene".