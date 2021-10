Tristán Ulloa explica cómo entrenan los actores para actuar con armas

La noticia del terrible suceso en el rodaje de Rust, en el que ha muerto la directora de fotografía y el director ha resultado herido por el disparo de un arma que sostenía el actor Alec Baldwin, ha pillado a Tristán Ulloa rodando una película de producción americana en la que tiene que utilizar armas. Es un caso muy extraño, explica el actor sobre este suceso, por el duro entrenamiento y los estrictos protocolos que acompañan a rodajes de este tipo.

Antes de comenzar la filmación, los actores reciben un entrenamiento específico de un especialista. Un maestro armero cuya labor antes, durante y después está regulada en los protocolos de los sindicatos de actores y directores, por ejemplo. "Nosotros tenemos un maestro armero y un equipo especializado encargado de las armas. En el manejo de armas siempre se ocupan de comprobar en qué condiciones está el arma y de entregársela al autor. Si es automática, miran tanto la recámara como el cargador. Si es un arma tipo revólver, que creo que es la que han utilizado en la película de Baldwin, no sé cómo funcionará", nos contaba el actor en un descanso de rodaje.

"Luego hay un equipo de especialistas con los que entrenamos y nos enseñan cómo sujetar el arma, cómo estar en guardia, hacia dónde nunca apuntar cuando está en reposo y la posición del cuerpo, de los hombros, en rodaje y fuera. Me sorprende mucho lo que ha pasado", prosigue Ulloa, quien compara estos entrenamientos con los aprendizajes militares.

No se sabe aún el tipo exacto de arma y la munición que se ha utilizado en el caso de Baldwin, aunque las últimas informaciones afirman que la supuesta arma de atrezo contenía una bala real. Lo habitual en los últimos años es que ni siquiera se recurra a armas de fogueo. "El aire comprimido es más seguro que el fogueo. Es como cargar la pistola como un mechero. Solo con el aire comprimido el arma ya tiene un movimiento similar al disparo. A veces ni se le pone el aire por cuestiones de sonido. Aún así el hecho de tener un arma encima a mí me produce aprensión", reconoce el actor, que precisa que este sistema permite luego añadir las ráfagas en posproducción.

El caso de Rust es especial. Se trata de un wéstern y lo más probable es que estuvieran utilizando un revólver o una escopeta, no un arma automática, pero la investigación ofrece por ahora pocos detalles para saber dónde está el error o la intencionalidad en esa cadena humana. "Es muy raro, porque sí es fácil que un actor no distinga una salva de una bala de verdad. Siendo un western entiendo que no son armas automáticas, sino revólveres con su barrilete y eso tienen que estar lleno para que no se vea en cámara vacío. Pero no sé cómo habrá sido. Yo no me quiero ni imaginar cómo se siente este actor, un tipo al que admiro, respeto y del que me consta su empatía humana. Lo debe estar pasando francamente mal".

Aún se desconoce el momento en que se produjo el suceso, las autoridades locales solo han informado que fue al disparar a cámara cuando rodaban una escena o un ensayo. Ni eso está claro. A muchos les ha sorprendido que el arma estuviera apuntando a cámara, pero tiene una explicación. "Muchas veces se rueda por campos de luz y a veces tienes que apuntar si no a cámara, cerca de la cámara. Desconozco las circunstancias, pero cuando utilizas munición de fogueo, que también tiene su peligro, hay hasta una distancia de precaución", concluye.